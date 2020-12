Włochy: 814 zmarłych na Covid-19, ponad 24 tysiące nowych zakażeń

814 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Liczba wykonanych jednego dnia testów przekroczyła 212 tysięcy.

Dzień wcześniej zanotowano najwyższą od początku pandemii dzienną liczbę zgonów, 993, oraz ponad 23 tysiące nowych zakażeń.

Bilans zmarłych wzrósł do 58 852.

Ponad 1,6 miliona - to liczba potwierdzonych dotąd przypadków infekcji koronawirusem. Oznacza to, że zakażony został co 36. mieszkaniec Włoch.

Wyzdrowiały 872 tysiące osób; w ciągu jednego dnia ponad 25 tysięcy.

Liczbę obecnie aktywnie zakażonych szacuje się na co najmniej 757 tysięcy.

Stabilizuje się sytuacja w szpitalach. Przebywa tam 31 200 chorych na Covid-19; o ponad 570 mniej niż dzień wcześniej.

Na oddziałach intensywnej terapii jest 3567 osób. Liczba zajętych łóżek zmniejszyła się o 30.

Według danych krajowego Instytutu Zdrowia w minionym tygodniu zanotowano znaczący spadek zakażeń. Obecnie jest 590 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy w poprzednim tygodniu było to 706 na 100 tysięcy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka