Włochy: 853 zmarłych na Covid-19, ponad 23 tys. nowych zakażeń koronawirusem

853 osoby zmarły we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, potwierdzono 23232 nowe zakażenia koronawirusem - ogłosiło we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To najwyższa od końca marca dobowa liczba zgonów i stabilizacja przypadków infekcji. Wykonano 188 tys. testów.

12 proc. badań dało wynik pozytywny, czyli o kilka punktów procentowych mniej niż w minionych dniach.

Dzień wcześniej informowano o 630 zgonach i prawie 23 tys. zakażeń.

Oficjalny bilans zmarłych w czasie pandemii wzrósł do 51306.

Do tej pory we Włoszech potwierdzono ponad 1,4 mln zakażeń. Wyzdrowiało dotąd 605 tys. osób.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest 798 tys.

W szpitalach przebywa ponad 34 tys. chorych na Covid-19. Na oddziałach intensywnej terapii jest 3816 pacjentów, przybyło ich 6. Jak przypomniano, w zeszłym tygodniu liczba ta wzrastała codziennie nawet o 120.

Władze Lombardii informują o następnych 4800 infekcjach.

W stołecznym regionie Lacjum potwierdzono ponad 2,5 tys. nowych infekcji w 28 tys. wykonanych testów. Zmarły 62 osoby.

