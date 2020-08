Włochy: 9 kolejnych osób zmarło na Covid-19, najwięcej nowych zakażeń od maja - 1462

Dziewięć osób zmarło we Włoszech minionej doby na Covid-19, potwierdzono też 1462 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od początku maja. Dane ogłosiło w piątek ministerstwo zdrowia. W ostatnich dniach notuje się we Włoszech stały wzrost infekcji SARS-CoV-2.

Bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł w tym kraju do 35 472.

Do tej pory potwierdzono ponad 265 tys. przypadków SARS-CoV-2. Wyleczonych jest prawie 207 tys. osób, a obecnie zakażonych ponad 23 tysiące, czyli prawie dwa razy więcej niż przed sierpniowym wzrostem nowych przypadków.

Od czwartku we Włoszech wykonano ponad 97 tys. testów, o 3 tys. więcej niż dobę wcześniej.

W szpitalach przebywa 1178 najciężej chorych na Covid-19, w tym 74 na oddziałach intensywnej terapii.

Media poinformowały, że włoska Obrona Cywilna przygotowuje plan mostu powietrznego i morskiego, by ewakuować z Sardynii zakażonych koronawirusem turystów. W ostatnich dniach stwierdzono liczne przypadki zakażeń wśród osób przebywających na tej wakacyjnej wyspie i turystów, którzy już stamtąd wrócili.

Z Rzymu Sylwia Wysocka