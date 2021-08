Włochy: 90 proc. pracowników szkół przynajmniej po jednej dawce szczepionki

90 procent nauczycieli i innych pracowników w szkół we Włoszech otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 lub preparat jednodawkowy - ogłosił urząd komisarza do spraw walki z pandemią. Cały personel szkolny musi mieć przepustkę zdrowotną.

Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego odnotowano znaczny wzrost liczby zaszczepionych pracowników szkół. Na mocy rozporządzenia rządu nie będą oni wpuszczani do placówek oświatowych bez tzw. Green Pass, wystawianego na podstawie szczepienia, wyleczenia z wirusa lub negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin.

Stowarzyszenie dyrektorów szkół oświadczyło w piątek, że sprzeciwia się postulatom wprowadzenia bezpłatnych badań na obecność koronawirusa dla tych pracowników, którzy nie chcą się zaszczepić.

Według najnowszych danych rządu w kraju szczepienia przeciwko Covid-19 zakończyło 69 procent ludności.

Minionej doby zanotowano 45 zgonów i ponad 7800 nowych zakażeń koronawirusem, stwierdzonych w 265 tysiącach testów.

Łączna liczba zmarłych od początku epidemii przekroczyła 129 tysięcy.

Obecnie zarejestrowanych zakażonych jest 138 tysięcy.

W szpitalach przebywa ponad 4600 osób, w tym 511 na intensywnej terapii.

Minister zdrowia Roberto Speranza podpisał dekret, na mocy którego Sycylia jako pierwszy włoski region po dwóch miesiącach przejdzie do żółtej strefy nieznacznie zaostrzonych restrykcji w związku z przekroczeniem krytycznego limitu zajętych łóżek na intensywnej terapii.

Na wyspie, gdzie przebywają tysiące turystów , wraca obowiązek noszenia maseczki na zewnątrz i limit 4 osób przy stole w lokalu gastronomicznym, jeśli nie należą do jednej rodziny.

Z Rzymu Sylwia Wysocka