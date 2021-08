Włochy: Afgańscy uchodźcy zostaną zaszczepieni przeciwko Covid-19

Władze Włoch przygotowują plan natychmiastowych szczepień uchodźców afgańskich, ewakuowanych w minionych dniach z Kabulu. Rząd Mario Draghiego wyjaśnił, że szczepienia przeciwko Covid-19 będą dobrowolne.

W wydanym komunikacie Rada Ministrów w Rzymie poinformowała, że zadanie organizacji szczepień uchodźców otrzymał od premiera nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo.

Szczepienia afgańskich współpracowników i aktywistów oraz ich rodzin rozpoczną się natychmiast po zakończeniu procedur sanitarnych w związku z pandemią. Prowadzone będą w miejscach tymczasowego pobytu uchodźców we włoskich regionach.

Do tej pory do Włoch przybyło korytarzem powietrznym około 2800 Afgańczyków. We wtorek przyleciało prawie 500 osób.

Kolejnymi samolotami wojskowymi ma przybyć jeszcze około tysiąca osób - zapowiedział szef MSZ Luigi Di Maio.