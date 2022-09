Włochy: Agencja ds. cyberbezpieczeństwa: rośnie liczba ataków na firmy energetyczne

We Włoszech rośnie liczba cyberataków na krajowe firmy energetyczne - poinformowała w piątek Agencja do spraw cyberbezpieczeństwa po posiedzeniu, na którym omawiano takie incydenty, zarejestrowane w ostatnich dniach. Hakerzy zaatakowali między innymi system informatyczny koncernu ENI; konsekwencje uznano za niewielkie.

Ansa podała, że po naradzie eksperci agencji do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego wystosowali rekomendacje dotyczące konieczności podniesienia ochrony systemów informatycznych firm z sektora energii i dostosowania ich do obecnych zagrożeń.

Technicy zapewnili, że są w ścisłym kontakcie z innymi takimi agencjami europejskimi i międzynarodowymi.

Od maja doszło we Włoszech także do serii ataków hakerów na strony internetowe i systemy różnych instytucji, w tym na Sztab Generalny wojska i Senat. Przypisywane są one grupom powiązanym ze stroną rosyjską.

