Włochy: Agencja Leków zaaprobowała Modernę dla osób w wieku 12-17 lat

Komisja techniczno-naukowa włoskiej Agencji Leków zaaprobowała w środę rozszerzenie stosowania szczepionki Moderna na grupę wiekową 12-17 lat. Jak podkreśliła, w pełni poparto opinię wydaną przez Europejską Agencję Leków.

Według komisji włoskiej Agencji dostępne dane dowodzą skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki także w przypadku nastolatków z tej grupy wiekowej.

Minister zdrowia Roberto Speranza ogłosił, że liczba wykonanych we Włoszech szczepień przeciwko Covid-19 zbliża się do 67 milionów.

65 procent ludności jest po pierwszej dawce szczepionki, a 57 procent po dwóch - dodał minister.

"To liczby, które pozwalają na to, by w inny sposób podejść do tego etapu" pandemii - uważa Roberto Speranza. Potrzebne jednak, zaznaczył, są "najwyższa uwaga, ostrożność i rozwaga".