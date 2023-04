Włochy: Aktywiści klimatyczni wlali czarny płyn do fontanny na Placu Hiszpańskim w Rzymie

Troje młodych ludzi, przedstawiających się jako aktywiści klimatyczni, wylało w sobotę z kanistra czarny płyn do wody w zabytkowej fontannie na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Sprawcy zostali zatrzymani przez karabinierów. Czyn ten potępił włoski minister kultury.

Na nagraniu, rozpowszechnionym w mediach widać, jak trzy osoby wlewają czarny płyn do słynnej XVII-wiecznej fontanny Barcaccia, znajdującej się u stóp Schodów Hiszpańskich. Jak wyjaśniono, był to płyn na bazie węgla drzewnego. Przedstawiony też został manifest, którego autorzy przestrzegli przed katastrofą klimatyczną i zaapelowali o rezygnację z paliw kopalnych.

Natychmiast wszyscy zostali zatrzymani i mają otrzymać zarzuty dokonania zniszczeń.

Według włoskich mediów cała trójka należy do ruchu Ostatnie Pokolenie, które stoi za różnymi czynami wandalizmu i happeningami we Włoszech. Niedawno jego aktywiści oblali farbą historyczny gmach Palazzo Vecchio we Florencji. Na jego umycie zużyto 5 tys. litrów wody - podały władze miasta.

Na wieść o tym, co stało się na Placu Hiszpańskim przybył natychmiast burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri, który akcję tę nazwał "błędnym działaniem". "Niszcząc nasze dziedzictwo nie pomaga się środowisku" - dodał.

Włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano stwierdził, że to "bardzo poważny incydent". "Czas powiedzieć dosyć. Mamy do czynienia z systematycznymi aktami wandalizmu wobec naszego dziedzictwa artystycznego i kulturowego, co nie ma nic wspólnego z troską o środowisko" - ocenił minister.

Sangiuliano ostrzegł, że "temu, kto niszczy nasze dobra kultury, nie ujdzie to na sucho i zostanie surowo ukarany".

Z Rzymu Sylwia Wysocka