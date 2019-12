Włochy: Alert pogodowy w jedenastu regionach

W jedenastu regionach Włoch ogłoszono alert pogodowy z powodu porywistego wiatru, burz i ulew. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Ligurii na północy, gdzie zanotowano fale dochodzące do siedmiu metrów.

Alarm pogodowy obowiązuje w sobotę w większości kraju, w regionach: Kampania, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Lombardia, Liguria, Toskania, Lacjum, Umbria, Molise, Basilicata i Sardynia.

Jako krytyczną określa się sytuację w Ligurii, gdzie po ulewnych opadach deszczu i burzach doszło do lokalnych powodzi. Runęło też wiele drzew. Fala niepogody szczególnie dotkliwie uderzyła w rejonie San Remo. Burmistrz miasta Alberto Biancheri zaapelował do mieszkańców, by pozostali w domach. Niebezpiecznie podniosła się tam woda w okolicznych strumieniach.

Fale wzburzonego Morza Liguryjskiego osiągnęły wysokość od 4 do 7 metrów. Porywy wiatru przekroczyły w niektórych miejscowościach 145 kilometrów na godzinę. Samoloty, które miały lądować w Genui, skierowano w piątek na inne lotniska.

Kolejne groźne zjawiska pogodowe zapowiadane są tam na sobotę. Obrona Cywilna i władze regionalne zaapelowały o najwyższą ostrożność.

Z powodu groźby lokalnych powodzi na niemal całym obszarze Friuli-Wenecji Julijskiej alert będzie obowiązywał do niedzieli.

Z Rzymu Sylwia Wysocka