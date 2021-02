Włochy: Ambasada RP będzie interweniować ws. "polskiego obozu" w dzienniku tv RAI

Ambasada RP we Włoszech zawiadomiła w sobotę PAP, że będzie interweniować w sprawie użycia w dzienniku telewizji RAI określenia "polski obóz zagłady" w odniesieniu do nazistowskiego niemieckiego obozu Auschwitz. Niedawno apelowała do włoskich mediów o ostrożność.

Słowa "polski obóz zagłady" znalazły się w materiale dziennikarza w głównym wieczornym wydaniu dziennika w RAI1. Tematem relacji była powieść graficzna przygotowana przez dwie włoskie 15-latki z Ligurii na temat Holokaustu. Jedną z jej bohaterek jest mała Włoszka wywieziona do Auschwitz.

W reakcji na ten materiał ambasada RP we Włoszech zapowiedziała interwencję w telewizji RAI.

Przed obchodzonym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokastu polska placówka w Rzymie w liście wystosowanym do włoskich redakcji apelowała o poprawne użycie określenia Auschwitz, zgodnie z decyzją Unesco.