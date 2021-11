Włochy: Ambasada RP wyraża ubolewanie z powodu ataku na młodych Włochów w Warszawie

Ambasada RP we Włoszech wyraziła we wtorek ubolewanie w związku z sytuacją z udziałem młodych Włochów, pobitych w Warszawie w miniony weekend. Placówka potępiła przemoc i wyaziła nadzieję, że policja wyjaśni okoliczności tego ataku, a sprawcy staną przed wymiarem sprawiedliwości.

Polska Ambasada, kierowana przez Annę Marię Anders, opublikowała na Twitterze oświadczenie po włosku i po polsku.

Napisano w nim: "Wyrażamy ubolewanie w związku z sytuacją, do jakiej doszło z udziałem włoskich obywateli w miniony weekend w Warszawie. Stanowczo potępiamy wszelkie akty przemocy i mamy nadzieję, że policja wkrótce wyjaśni przebieg wydarzenia i odda sprawców ataku przed wymiar sprawiedliwości".

W poniedziałek włoska prasa poinformowała, że siedmiu młodych Włochów z okolic Florencji zostało brutalnie pobitych w pobliżu dyskoteki w centrum Warszawy. Trzech z nich trafiło do szpitala, jeden w nim pozostał z powodu poważnych obrażeń oka.

Okoliczności tego zdarzenia są niejasne i badane przez polską policję, która apeluje do świadków, by zgłosili się do niej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka