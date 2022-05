Włochy: Ambasador Anders: wyjątkowy polski dzień w niezwykłym miejscu

"Wyjątkowy polski dzień w niezwykłym miejscu w Rzymie"- tak ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders podsumowała w rozmowie z PAP Dzień Polonii i Polaków za granicą w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa. Miejscem sobotnich obchodów było Narodowe Muzeum Etruskie w Villa Giulia.

Otwarta została wystawa "Gustaw Herling-Grudziński. Portret epoki". Przygotowano ją w znajdującej się na terenie kompleksu muzealnego historycznej rezydencji Villa Poniatowski, która należała do bratanka ostatniego króla Polski - księcia Stanisława Poniatowskiego. Zorganizowano też zwiedzanie tej posiadłości. Odbył się również koncert polsko-włoskiego zespołu muzyki dawnej Giardino di Delizie.

"To był wyjątkowy dzień. Zaczęliśmy go od konferencji o niezwykłym dla mnie autorze- Gustawie Herlingu- Grudzińskim, który fenomenalnie pisał, a jego historia jest tak mi bliska"- powiedziała ambasador Anders. Przypomniała: "Był więźniem łagru, był w 2 Korpusie Polskim, przebywał w Anglii, a potem zamieszkał we Włoszech".

Ambasador RP zaznaczyła, że majowe Dni Polskiego Dziedzictwa (Polish Heritage Days) są świętem osób, które mają polskie pochodzenie. Odnotowała, że do Villa Giulia przybyło także wielu Włochów.

Kolejnymi wydarzeniami w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa będą dwa koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk we Włoszech. 12 maja zespół zaśpiewa na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino podczas uroczystości w związku ze 130. rocznicą urodzin i 52. rocznicą śmierci generała Władysława Andersa, dowódcy 2. Korpusu Polskiego.

"Bardzo się z tego cieszę. Zespół Śląsk będzie po raz pierwszy na Monte Cassino. Taki plan mieliśmy na 50. rocznicę śmierci mojego ojca przed dwoma laty, ale nie można było go zrealizować z powodu pandemii"- wyjaśniła Anna Maria Anders. Tego samego dnia w mieście Cassino odbędzie się otwarcie wystawy IPN z Łodzi o 2. Korpusie generała Andersa.

13 maja zespół Śląsk wystąpi w Rzymie w bazylice Sant'Andrea della Valle.

Ambasador Anders zapowiedziała też, że duża uroczystość odbędzie się na Monte Cassino w rocznicę zwycięskiej bitwy 18 maja.

"Przyleci specjalny samolot z naszymi kochanymi weteranami"- dodała.

Uroczystości odbędą się też w innych miejscowościach, związanych z historią 2. Korpusu Polskiego: Piedimonte San Germano i Acquafondata.

Z Rzymu Sylwia Wysocka