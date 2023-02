Włochy: Ambasadorowie wyrazili solidarność z Ukrainą w pierwszą rocznicę napaści Rosji

Solidarność z Ukrainą wyrazili w pierwszą rocznicę napaści Rosji ambasadorowie wielu krajów we Włoszech, którzy w piątek przybyli do ukraińskiej ambasady w Rzymie. Wśród nich byli ambasador RP Anna Maria Anders oraz ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowym Programie Żywnościowym (WFP) i Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Artur Pollok.

W trakcie spotkania w ambasadzie Ukrainy ambasador Jarosław Melnyk mówił o trwającej rok agresji i przedstawił bilans zniszczeń.

Ambasadorowie wielu krajów wyrazili solidarność z Ukrainą i zapewnili o wsparciu.

Spotkanie zakończyło się przed gmachem placówki, gdzie jego uczestnicy trzymali flagi swoich państw.

Z RzymuSylwia Wysocka