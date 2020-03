Włochy: Amerykańscy żołnierze mają zakaz wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

W związku z epidemią koronawirusu w Włoszech dowództwo amerykańskiej armii wprowadziło w sobotę ograniczenia w wyjazdach żołnierzy i oficerów, a także ich rodzin, do Stanów Zjednoczonych.

Zakaz wyjazdów do Stanów Zjednoczonych został opublikowany kilka godzin po tym, gdy amerykńskie dowództwo oficjalnie potwierdziło, że amerykański marynarz odbywający służbę we Włoszech uzyskał pozytywny wynik na obecność koronawirusa (COVID-19).

Dowództwo amerykańskie we Włoszech postanowiło ograniczyć ruch żołnierzy i oficerów, w tym odwołało na dwa miesiące wszystkie wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. W najbliższych dwóch miesiącach około 180 żołnierzy miało zmienić swoje przydziały służbowe, w tym wyjechać na szkolenie do Stanów Zjednoczonych.

Jak pisze amerykańska prasa rozkaz najbardziej dotknął wojskowe rodziny , które już były spakowane lub wysłały do Stanów swój bagaż przesiedleniowy.

W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans to 233 zmarłych, ponad 5 tys. zakażonych i 589 wyleczonych od początku kryzysu.

Większość przypadków zachorowań we Włoszech znajduje się na północy kraju, gdzie stacjonuje 31. skrzydło myśliwskie w bazie lotniczej Aviano.