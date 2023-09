Włochy: ANSA: migranci wciąż przybywają na Lampedusę; politycy wzywają do działania

W nocy z piątku na sobotę na włoską wyspę Lampedusę przybyło kolejnych ponad stu migrantów – podała w sobotę włoska agencja ANSA. Politycy z Włoch i Francji wzywają do działania i solidarności w obliczu kryzysu migracyjnego.

Jak podaje ANSA, trzy statki miały wypłynąć z północnoafrykańskich portów Safakis i Zwara, transportując migrantów pochodzących z Egiptu, Syrii, Sudanu, Gwinei, Kamerunu i Wybrzeża Kości Słoniowej.

W piątek minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani powiedział, że sytuacja w Afryce eksplodowała i potrzebna jest interwencja ONZ, aby powstrzymać przepływy migracyjne.

Z kolei premier Włoch Giorgia Meloni zaprosiła przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do odwiedzenia Lampedusy, gdzie od wielu dni panuje chaos związany z napływem nielegalnych imigrantów z Afryki - podała w piątek wieczorem Ansa.

Według źródeł włoskiej agencji, von der Leyen zgodziła się na spotkanie i uda się na wyspę "w najbliższej przyszłości".

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do europejskiej solidarności z Włochami. "Będziemy działać rygorystycznie i humanitarnie" - powiedział Macron zapewniając, że sytuacja migrantów będzie weryfikowana, by sprawdzić, czy "kwalifikują się do otrzymania azylu, czy też mają powrócić do domu".

Na wyspę Lampedusa, położoną pomiędzy Maltą i wybrzeżem Tunezji, dotarło w ostatnich dniach drogą morską ponad 10 tys. nielegalnych imigrantów z krajów afrykańskich.