Włochy: Ansa: Pierwsza partia szczepionek już na terytorium kraju

Do Włoch wjechała ciężarówka z pierwszą partią 9750 szczepionek przeciwko koronawirusowi, przywiezionych z Belgii - podała w piątek Ansa z granicy na przełęczy Brenner. Pojazd eskortowany przez karabinierów jedzie do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani.

Po dotarciu do Rzymu transport szczepionek zostanie podzielony; jedna partia pozostanie w szpitalu, a pozostałe trafią do centrum magazynowania i dystrybucji na lotnisku w bazie wojskowej w Pratica di Mare. Stamtąd zostaną przesłane do najdalszych rejonów Włoch pięcioma samolotami. Reszta będzie zawieziona 60 wozami wojskowymi.

Wcześniej zapowiedziano, że pierwszą osobą, która zostanie zaszczepiona we Włoszech będzie 29-letnia pielęgniarka ze szpitala Spallanzani, która opiekuje się też ludźmi starszymi w ich domach.