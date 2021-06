Włochy: Apel do rodziców: Zaufajcie nauce i szczepionkom

Niech rodzice zaufają nauce i szczepionkom przeciwko Covid-19- taki apel wystosował w czwartek włoski nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. Tego dnia w Italii rozpoczęły się zapisy wszystkich grup wiekowych na szczepienia.

Po tym, gdy Europejska Agencja Leków dała zielone światło szczepieniu dzieci w wieku 12-15 lat, zaaprobowała to też włoska agencja. We Włoszech trwają szczepienia tegorocznych maturzystów, na dwa tygodnie przed egzaminem dojrzałości, a od czwartku mogą zapisać się na nie osoby w każdym wieku.

Generał Figliuolo powiedział w telewizji RAI: "Szczepienia grupy wiekowej 12-15 lat są ważne i choć nie są obowiązkowe, to bardzo zalecane".

"Zwracam się do rodziców, by całkowicie poparli naukę i szczepienia, bo będzie to bardzo przydatne wraz z otwarciem szkół" - stwierdził generał włoskiego wojska.

Dodał: "Należy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, a także młodzieży, maturzystom, 18- i 25-latkom, którzy mają najwięcej kontaktów towarzyskich".

"Musimy zablokować warianty koronawirusa po to, byśmy byli bezpieczni w październiku" - oświadczył Figliouolo.

Dotychczas we Włoszech wykonano 35,8 milionów szczepień. Zakończyło je 12,3 mln osób (dwie dozy), czyli prawie 23 procent populacji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka