Włochy: Apel do turystów o wyjazd z zamkniętych częściowo terenów z koronawirusem

Ministerstwo Infrastruktury i Transportu Włoch zaapelowało w niedzielę do turystów z kraju i zagranicy, przebywających na terenach częściowo zamkniętych z powodu szerzenia się koronawirusa, by je opuścili i wrócili do domów. Zaleciło też, by tam nie wjeżdżać.

Nowy dekret rządowy, podpisany przez premiera Giuseppe Contego przewiduje znaczne ograniczenie możliwości poruszania się po całym regionie Lombardia i w 14 miastach-prowincjach. Na liście tej są: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja.

Podróżować po tym obszarze można wyłącznie w uzasadnionych, pilnych sytuacjach.

W nawiązaniu do tego rozporządzenia, mającego na celu ograniczenie szerzenia się koronawirusa, resort infrastruktury i transportu zalecił znajdującym się tam turystom, by do niezbędnego minimum ograniczyli przemieszczanie się po tych terenach i wrócili do domów. Jak wskazało ministerstwo, należy unikać wszelkich podróży w celach turystycznych oraz przede wszystkim wjazdu do tych miejsc.

Przypomniano, że otwarte są lotniska i stacje kolejowe, z których turyści mogą wyruszyć w drogę powrotną do domu.

We Włoszech zmarło już z powodu koronawirusa 366 osób. W całym kraju jest obecnie ponad 6300 zarażonych, o 1300 więcej niż w sobotę.

