Włochy: Argentyńscy restauratorzy w Rzymie mają wzmacniające dania dla papieża

Wzmacniająca zupa mięsna z warzywami, rosół z kurczaka z makaronem w kształcie kuleczek - takie dania dla papieża Franciszka wracającego w sobotę do Watykanu po trzech dniach pobytu w szpitalu z powodu zapalenia oskrzeli oferują argentyńscy restauratorzy z Rzymu. Jeden z nich regularnie wysyła do Watykanu dania z ojczyzny papieża.

"Mamy argentyńskie menu dodające sił na dni rekonwalescencji papieża"- powiedział restaurator Victor z lokalu w historycznym centrum Wiecznego Miasta. Jak wyjaśnił, w jego restauracji przygotowywana jest tradycyjna sopa de municiones, czyli rosół z kurczaka i warzyw z kluseczkami.

Są też żeberka, a na deser flan , czyli pieczony deser z mleka i jajek z karmelem oraz naleśniki z kremem kajmakowym- dulce de leche, który lubi Franciszek.

"Co tydzień przyjeżdża posłaniec z Watykanu, by zawieźć papieżowi jedno z jego ulubionych dań, zwłaszcza żeberka wołowe i flan"- podkreślił restaurator, cytowany przez Ansę. Dodał: "Nie możemy doczekać się, by znów przygotować papieskie menu".

W menu Franciszka w czasie jego pobytu w klinice Gemelli była pizza. Watykan poinformował, że w czwartek papież zjadł na kolację pizzę z osobami, które opiekują się nim w dniach jego hospitalizacji: z lekarzami, pielęgniarzami, asystentami i żandarmami watykańskimi.