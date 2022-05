Włochy: Artyści z Ukrainy zaprezentowali swoje prace w Instytucie Polskim w Rzymie

Grupa artystów z Ukrainy, którzy opuścili kraj po napaści Rosji, zaprezentowała w sobotę swoje prace w Instytucie Polskim w Rzymie. Wszystkie dotyczą wojny i są obrazem przeżyć w ostatnich tygodniach.

Polska placówka nad Tybrem udostępniła swoje sale na tę wyjątkową ekspozycję, zorganizowaną przez ambasadę Ukrainy we Włoszech.

Swoje prace zaprezentowali profesor Wołodymyr Stasenko z Narodowej Akademii Sztuki we Lwowie, Ostap Kowalczuk z Kijowa, Wołodymyr Koziuk z Winnicy. Kuratorem tego projektu jest Jurij Kotyk ze Lwowa.

Wszyscy dotarli najpierw do Polski, a następnie dostali się do Włoch. Artyści zamierzają kontynuować podróż po Europie, by- jak wyjasnili- usłyszano ich wołanie.

Do Instytutu Polskiego przyszedł na otwarcie wystawy ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz, który powiedział PAP, że to pierwsza taka wystawa prac ukraińskich artystów w Rzymie. " Bardzo dziękuję za tę inicjatywę i mam nadzieję, że to początek takich wspaniałych prezentacji" - dodał.

Kurator Jurij Kotyk zwrócił uwagę na sugestywną symbolikę prac Wołodymyra Koziuka, który pod wpływem wielkich emocji swoje wcześniejsze pejzaże zamalowal na żółto i niebiesko, kolorami flagi ukraińskiej. Następnie ukraińskie dzieci, między innymi z Mariupola odbiły na niej swoje dłonie zamoczone w czarnej farbie.

"To podwójnie symboliczna i sugestywna wymowa: podkreśla znaczenie flagi, ale jeszcze ważniejsze są dłonie dzieci , bo bez dzieci nie będzie Ukrainy"- wyjaśnił kurator.

"Zamalowalem kolorami ukraińskiej flagi zwyczajne, sielskie pejzaże "- dodał Koziuk.

Ostap Kowalczuk opowiedział PAP o swych pracach wykonanych na drewnie.

"Kiedy siedziałem w piwnicy podczas bombardowań, żeby się uspokoić zacząłem malować na deskach, jakie tam znalazłem" - wspominał twórca ikon. Na jednej z desek przedstawił symboliczny obraz Mariupola. Jest też Matka Boska na tle mapy, na której Rosję namalował czarnym kolorem, a Polskę- złotym.

Na kawałku drewna z dużą wyrwą przedstawił bombardowanie lotnisko.

Wołodymyr Stasenko ze Lwowa przywiózł do Rzymu płótna, na które przeniósł obrazy wojny ze zdjęć, ukrywających się ludzi, kobiety karmiącej dziecko na stacji metra w Kijowie, matki osłaniającej swoim ciałem noworodka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka