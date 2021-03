Włochy: AstraZeneca: szczepionki w fabryce w Rzymie przeznaczone dla uboższych krajów

Koncern AstraZeneca oświadczył w środę, że 13 mln dawek jego szczepionki przeciw Covid-19, które znajdują się w rzymskiej fabryce, przeznaczone są na realizację globalnej inicjatywy COVAX na rzecz zapewnienia uboższym krajom dostępu do tego typu preparatów. Nie będą eksportowane nigdzie indziej - dodano.

W ten sposób firma odniosła się do doniesień włoskich mediów o inspekcji w fabryce na przedmieściach Wiecznego Miasta w Anagni, przeprowadzonej przez karabinierów na wniosek Komisji Europejskiej. Pojawiły się bowiem przypuszczenia, że szczepionki mogą być przeznaczone dla Wielkiej Brytanii. Unia domaga się zaś równowagi w dostawach.

W komunikacie rozpowszechnionym przez agencję Ansa koncern podkreślił, że "obecnie nie jest przewidziany eksport oprócz tego do krajów COVAX".

"Jest 13 milionów dawek szczepionki oczekujących na kontrolę jakości, by mogły zostać wysłane w ramach COVAX jako część naszego zobowiązania na rzecz dostarczenia milionów dawek do krajów o niskim dochodzie. Szczepionka została wyprodukowana poza UE i przywieziona do fabryki w Anagni, by tam rozlano ją do fiolek" - głosi oświadczenie.

Podkreślono w nim, że Unia Europejska "w pełni popiera dostawy do krajów o niskim i średnim dochodzie poprzez COVAX".

Wcześniej Ansa podała, że na prośbę Komisji Europejskiej i na wniosek poproszonego przez Brukselę rządu Włoch karabinierzy weszli do fabryki w rejonie Rzymu. Według cytowanych przez nią źródeł w sobotę KE poprosiła premiera Włoch Mario Draghiego o przeprowadzenie kontroli serii szczepionek w fabryce. Szef rządu zawiadomił o tym ministra zdrowia Roberto Speranzę, który wysłał tam specjalną jednostkę karabinierów do spraw ochrony zdrowia. Inspekcja została przeprowadzona w sobotę i niedzielę. Skontrolowane serie preparatu były przeznaczone dla Belgii - dodała agencja.

Dziennik "La Stampa" poinformował natomiast w korespondencji z Brukseli, że w fabryce w Anagni znajduje się 29 milionów dawek szczepionki firmy AstraZeneca gotowych do wysłania do Wielkiej Brytanii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka