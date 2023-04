Włochy: B.wicepremier Tremonti o roli Polski w przyszłości Europy

„Prastara rola Polski w nowej przyszłości Europy”- to tytuł publikacji we włoskim dzienniku „Corriere della Sera”, którego autorem jest były wicepremier i b. minister finansów Giulio Tremonti. Wyraził on uznanie dla wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Heidelbergu nazywając je „nadzwyczajnym”.

Tremonti, który jest obecnie przewodniczącym komisji spraw zagranicznych i wspólnotowych w Izbie Deputowanych Włoch nawiązał do przemówienia, jakie premier Morawiecki wygłosił na uniwersytecie w Heidelbergu w marcu. Jak zaznaczył włoski polityk, pierwsza część tego wystąpienia była głosem za tradycją po dekadach "technokratycznej utopii" i "turbointegracji", "narzuconych przez Brukselę". Część druga , przypomniał, zwrócona była w przyszłość.

Giulio Tremonti zapytał: "Czy naprawdę myśli się, że tradycję można zdyskredytować zarzutem suwerenizmu? Czy naprawdę sądzi się, że Unia Europejska, założona przez wielkich i przez bohaterów może być kierowana przez elity i techników? Czy naprawdę myśli się, że system europejski może utrzymać się, gdy traci duszę czy też się z nią rozstaje pławiąc się w wodach finansów?".

"Czy naprawdę uważa się, że po to, by połączyć serca wystarczy połączyć portfele nie oferując godności pracy?"- dodał.

Deputowany ugrupowania Bracia Włosi premier Giorgii Meloni zwrócił uwagę na wyrażane wcześniej w Europie opinie o korzyściach ze strategicznego sojuszu Rosji i Niemiec, który- jak dodał- byłby niebezpieczny. Zauważył jednocześnie: "Relacje między UE a Rosją były jednak przez dekady w centrum projektu geopolitycznego Europy, ostatnio w kwestii gazociągów".

"I tu dochodzimy do kluczowego punktu: wojna na Ukrainie nie jest tylko wojną, to przełom w historii Europy. I to dlatego dzisiaj Unia Europejska, ufając sama sobie, musi szukać nowego i odmiennego przeznaczenia. A jeśli ktoś obawiał się, że w tym scenariuszu Polska pozostałaby zakładniczką swojej tragicznej, pełnej cierpień przeszłości albo podążałaby ku prastaremu futuryzmowi mitycznego +trójmorza+, to dziś jest to dementowane"- napisał były włoski wicepremier.

Przemówienie polskiego premiera w Heidelbergu nazwał "nadzwyczajnym, zarazem narodowym i europejskim".

"To przemówienie, które nieprzypadkowo kończy się formułą +Europe great again!+"- napisał były minister w rządach Silvio Berlusconiego.

"Poza tym nie jest przypadkiem- dodał Tremonti- to, że wielkie przemówienie na temat Europy pochodzi z Polski, miejsca , które w XIX wieku było symboliczne i heroiczne", "miejsca, które było ojczyzną Karola Wojtyły".

