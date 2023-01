Włochy: Badania: dzikie zwierzęta w zatłoczonych górach przechodzą na tryb nocny

Dzikie zwierzęta zamieszkujące tereny alpejskie we Włoszech, wśród nich niedźwiedzie, jelenie i kozice, zmieniają tryb życia i przechodzą na nocną aktywność po to, by uniknąć spotkań z ludźmi. Takie są ustalenia naukowców, którzy analizowali skutki tłoku w górach.

Badania w Dolomitach przeprowadzili eksperci z Muzeum Nauk w Trydencie i uniwersytetu we Florencji. Przeanalizowali i opisali, jak głosi temat ich pracy naukowej, "długoterminowy wpływ rekreacji ludzi na dzikie ssaki, monitorowane przez system kamer w zatłoczonych górach".

Przedstawione obecnie badania prowadzone były od 2015 roku w zachodniej części Dolomitów w Trentino, masowo odwiedzanej przez turystów. Naukowcy przejrzeli ponad pół miliona zdjęć. 70 procent z nich przedstawia ludzi. Siedem razy mniej uchwycono na nich najliczniejsze w tym rejonie lisy, a siedemdziesiąt razy mniej - niedźwiedzie - takie dane przedstawił autor badań Marco Salvatori.

Na podstawie fotografii ustalono, że osiem gatunków zwierząt- niedźwiedzie, jelenie, kozice, sarny, borsuki, lisy, zające i kuny wyraźnie zmieniły swoje zachowanie w reakcji na stałą obecność ludzi w ciągu dnia; w najbardziej uczęszczanych przez nich miejscach stają się coraz bardziej zwierzętami nocnymi. Ich liczba jest stabilna, a w niektórych przypadkach także rośnie, ale tryb ich życia się zmienia.

Dodatkowo wskazują badacze, mogą one mieć większe trudności ze swobodnym poruszaniem się i dostępem do korzystnych dla nich terenów.

"Jeśli po stronie zwierząt wyraźnie widać tendencję, by unikać kontaktu z ludźmi, teraz do nas należy to, by uważać, wprowadzając odpowiednie kroki po to, by ograniczyć dostęp do parków przyrody w najbardziej delikatnych okresach dla fauny"- powiedział koordynator badań Francesco Rovero. Przypomniał, że taka strategia stosowana jest w wielu częściach świata.

Z Rzymu Sylwia Wysocka