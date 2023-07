Włochy: Baza NATO na Sycylii będzie udostępniona dla lotów pasażerskich w związku z paraliżem w Katanii

W związku z paraliżem lotniska w Katanii na Sycylii po niedawnym pożarze, dla lotów samolotów pasażerskich udostępniona zostanie pobliska baza NATO Sigonella. Zgodę na to wyraził w czwartek włoski minister obrony Guido Crosetto.

Po pożarze w nocy w niedzielę port lotniczy w Katanii obsługuje tylko niewielką liczbę połączeń, a główny terminal ma być zamknięty do 24 lipca. Paraliż ten wywołuje utrudnienia w całym ruchu lotniczym na Sycylii w szczycie sezonu wakacyjnego. Loty przekierowane zostały do Palermo, Comiso i Trapani. Dotyczy to też połączeń z Polski.

Szacuje się, że utrudnienia spotkają łącznie pół miliona pasażerów.

Władze regionu Sycylia ogłosiły, że minister obrony po przeprowadzeniu konsultacji poinformował o możliwości udostępnienia lotniska wojskowego, tak jak podczas wcześniejszych problemów w Katanii.

Dowództwo bazy Sigonella, w której stacjonują też polscy żołnierze, zapewniło o maksymalnej gotowości udzielenia pomocy w obecnej kryzysowej sytuacji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka