Włochy: będzie szybsze wydalanie niebezpiecznych imigrantów

Rząd Włoch przyjął w środę dekret, którego celem ma być ułatwienie wydalania nielegalnych imigrantów, uważanych za niebezpiecznych oraz położenie kresu zjawisku tzw. fałszywych nieletnich. To ci migranci, którzy po przypłynięciu do Włoch deklarują się jako niepełnoletni, by zapewnić sobie pobyt w osobnych ośrodkach, a zatem i lepsze warunki.

Przyjęty przez Radę Ministrów zbiór przepisów przewiduje możliwość szybkiego podjęcia działań, aby sprawdzić prawdziwy wiek nieletniego pozbawionego opieki. Zgodę na takie kontrole będzie wydawać prokuratura sądów dla nieletnich.

Jeśli zadeklarowany wiek nie będzie odpowiadał prawdzie migrant zostanie skazany za złożenie fałszywego oświadczenia przed urzędnikiem państwowym. Wyrok będzie mógł zostać zastąpiony przez wydalenie z terytorium Włoch.

Premier Giorgia Meloni informując w mediach społecznościowych o przyjęciu dekretu w sprawie imigracji i bezpieczeństwa napisała: "Przyspieszamy wydalanie niebezpiecznych nielegalnych imigrantów, wprowadzamy pełną ochronę dla wszystkich kobiet i utrzymujemy tę dla nieletnich, ale zgodnie z nowymi regułami nie będzie można więcej kłamać w sprawie wieku".

Z Rzymu Sylwia Wysocka