Włochy: Bergamo w Lombardii znów zaprasza turystów

Bergamo w Lombardii we Włoszech, które było jednym z epicentrów epidemii koronawirusa, znów zaprasza turystów. We wtorek zaprezentowano kampanię promującą to prawie tysiącletnie miasto, pełne atrakcji turystycznych i uważane za jedno z najpiękniejszych w kraju.

Władze Bergamo zapowiedziały, że będzie ono reklamowane na billboardach w Mediolanie, Florencji, Genui i Sienie oraz we włoskiej telewizji. Jak wyjaśniono, celem tej kampanii jest przedstawienie miasta jako symbolu odrodzenia po ciężkiej epidemii, która sprawiła również, że w dramatycznych tygodniach walki z koronawirusem poznał je cały świat.

Już odnotowano, że zwiedzający zaczęli tam przybywać począwszy od maja.

"To nie są szczególnie znaczące liczby, ale jest to ważny znak ożywienia" - powiedział burmistrz Giorgio Gori.

Według szacunków władz straty tamtejszej branży turystycznej wyniosły 65 milionów euro.

W ostatnich latach przyjeżdżało tam wielu turystów z różnych krajów Europy, by zobaczyć malownicze historyczne centrum położone na wzgórzu, na które można wjechać kolejką, a także słynne mury obronne, zbudowane w XVI wieku.