Włochy: Berlusconi: Draghi stanie na czele rządu jedności narodowej

Powstający we Włoszech rząd, na czele którego stanie Mario Draghi będzie rządem jedności narodowej - oświadczył we wtorek po rozmowie z desygnowanym na premiera profesorem ekonomii były trzykrotny szef Rady Ministrów, lider Forza Italia Silvio Berlusconi.

Po konsultacjach z Draghim Berlusconi powiedział dziennikarzom: "Rodzi się rząd oparty na jedności kraju oraz sił politycznych bez żadnego wykluczania".

Zdaniem byłego premiera jest to odpowiedź na ciężki kryzys na tle pandemii. Nowy rząd jego zdaniem powinien pracować tak długo, jak będzie to konieczne, by pokonać kryzys.

Przywódca centroprawicowej Forza Italia wyraził przekonanie, że nie jest to czas na "wyborcze kalkulacje".

Berlusconi dodał, że zapewnił desygnowanego na premiera Mario Draghiego o poparciu swojej formacji. Była ona w opozycji do poprzedniego rządu Giuseppe Contego.

We wtorek kończą się konsultacje z ugrupowaniami parlamentarnymi w sprawie powołania rządu, jakie prowadzi były prezes Europejskiego Banku Centralnego, który otrzymał misję od prezydenta Sergio Mattarelli. Kryzys rządowy wybuchł po złożeniu dymisji przez Contego, gdy doszło do osłabienia poparcia w Senacie dla koalicji centrolewicowej Partii Demokratycznej i Ruchu Pięciu Gwiazd.

Gotowość poparcia gabinetu Draghiego zadeklarowała już Partia Demokratyczna, a także opozycyjna dotąd prawicowa Liga Matteo Salviniego. Komentatorzy piszą wręcz o "metamorfozie" Salviniego, który, jak dodają, przeszedł na wyraźniejsze europejskie pozycje i chce konstruktywnie wspierać nowy rząd.

Członkowie Ruchu Pięciu Gwiazd wypowiedzą się w sprawie poparcia dla nowego gabinetu w internetowym głosowaniu na platformie tego ugrupowania o nazwie Rousseau w środę i w czwartek.

Być może rząd zostanie zaprzysiężony pod koniec tygodnia.

