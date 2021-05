Włochy: Bez maseczek na zewnątrz, gdy połowa ludności będzie zaszczepiona

We Włoszech będzie można chodzić bez maseczki, gdy choć jedną dawkę szczepionki otrzyma połowa ludności, czyli 30 milionów osób - stwierdził w poniedziałek wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Dodał, że maseczkę trzeba będzie mieć przy sobie, by założyć ją, przebywając w skupisku ludzi.

Kolejne dane potwierdzają poprawę sytuacji epidemicznej w kraju.

Na oddziałach intensywnej terapii dla chorych na Covid-19 zajętych jest 24 procent łóżek, czyli o 6 punktów procentowych poniżej pułapu krytycznego - podała agencja do spraw regionalnych oddziałów służby zdrowia w poniedziałek.

Oznacza to powrót do sytuacji z połowy lutego, to jest sprzed kulminacji trzeciej fali pandemii.

Minionej doby na Covid-19 zmarło 198 osób i wykryto 5080 następnych zakażeń koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Ta niska liczba nowych infekcji została potwierdzona przy znacznie mniejszej, jak w każdą niedzielę, liczbie testów; wykonano ich 130 tysięcy, ponad dwa razy mniej niż zwykle.

Łączny bilans zmarłych, prowadzony od lutego zeszłego roku wzrósł do 123 031.

Dotąd stwierdzono 4,1 mln przypadków infekcji. Za wyleczone uznano 3,6 mln osób. Jednego dnia przybyło ich 15 tysięcy.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest 373 tysiące.

Z Rzymu Sylwia Wysocka