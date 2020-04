Włochy: Bezpłatny numer pomocy psychologicznej w związku z pandemią

We Włoszech uruchomiony został w poniedziałek bezpłatny ogólnokrajowy numer telefonu, pod którym udzielana jest pomoc psychologiczna w związku z pandemią koronawirusa. To inicjatywa Ministerstwa Zdrowia i Obrony Cywilnej.

Telefonicznej pomocy udzielać będzie codziennie od godziny 8 rano do północy ponad dwa tysiące specjalistów - poinformował resort zdrowia. Osobny numer telefonu oddano do dyspozycji osób, które będą dzwonić z zagranicy.

"To dobrze opracowana i ważna odpowiedź udzielona obok wszystkich wysiłków włoskiej służby zdrowia, by jak najlepiej stawić czoła wyzwaniu koronawirusa. W tym momencie ogromne znaczenie ma to, by być blisko osób, które potrzebują wsparcia emocjonalnego, by wsłuchać się w ich słabość i razem uporać się z lękami" - oświadczył minister zdrowia Roberto Speranza.

Dyżury w telefonie zaufania czasów pandemii pełnić będą między innymi psycholodzy-wolontariusze z włoskiej Obrony Cywilnej.

Z sondażu przeprowadzonego przez badaczy uniwersyteckich z L'Aquili na przełomie marca i kwietnia, czyli po kilku tygodniach narodowej kwarantanny i licznych restrykcji wynika, że w ich rezultacie Włosi zmagają się z niepokojem, stresem, depresją i bezsennością.

37 procent ankietowanych odczuwa objawy stresu takiego, jak po traumie, a prawie 23 procent ma symptomy nieprzystosowania się do nowej sytuacji. Ponad 21 procent uczestników sondażu uskarża się na zwiększony poziom napięcia nerwowego. Kolejne wymienione objawy to niepokój (20 proc.), depresja (17 proc.) i bezsenność (7 proc.).

Jak wynika z sondażu, złe samopoczucie psychiczne częściej występuje u kobiet, zwłaszcza tych młodych.

W konkluzji swej analizy badacze stwierdzili, że wysoki wskaźnik negatywnych skutków kwarantanny w całym kraju wymaga monitorowania zdrowia psychicznego ludności w najbliższych tygodniach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka