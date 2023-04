Włochy: Biskup z Apulii do wiernych: wybierzcie Wielkanoc, a nie kokainę

Wybierzcie Wielkanoc, a nie kokainę - zaapelował biskup z włoskiej Apulii Fabio Ciollaro do mieszkańców tamtych stron. W ten sposób w orędziu na Wielki Tydzień dał wyraz swemu zaniepokojeniu coraz powszechniejszym zjawiskiem zażywania narkotyków.

Ordynariusz diecezji Cerignola-Ascoli Satriano podkreślił, że trzeba dokonać wyboru: "kokaina czy Wielkanoc". Wezwał wiernych ze swej diecezji, by "nie chowali głowy w piasek, jak struś", lecz by zajęli wyraźne stanowisko w związku z niedawnymi operacjami policyjnymi i falą aresztowań w tej części regionu.

"Pokazały one po raz kolejny, że wysoka liczba mieszkańców tych stron weszła na drogę zła" - stwierdził biskup Ciollaro.

"Wśród różnych form lokalnej przestępczej działalności kwitnie przemyt narkotyków. To rzecz ogólnie wiadoma. Jest jednak coś, czego nie możemy lekceważyć: handlarze mają wielu klientów tu na miejscu i nie chodzi tylko o młodzież" - alarmował biskup z Apulii.

Odnotował coraz większą konsumpcję narkotyków wśród dorosłych.

"Jeśli w mieście kwitnie handel, to znaczy, że jest duży popyt" - stwierdził dostojnik. Położył nacisk na to, że miejscowy Kościół oraz instytucje edukacyjne próbują pomagać osobom uzależnionym.

Zapytał również: "Co myśleć o dorosłych, którzy zażywają narkotyki? Robią to, by spędzić +odjazdowy+ wieczór czy też szukają w nich wsparcia, by stawić czoła zobowiązaniom i życiowym problemom?".

Ostrzegł: substancje te "osłabiają lub zmieniają nasze najbardziej ludzkie zdolności, czyli inteligencję i wolę".

"Wiara, gdy jest autentyczna, nie jest +opium+, ale jest niewyczerpaną siłą. Nie jest iluzją, która ma nas ogłuszyć i sprawić, że zapomnimy o problemach, ale źródłem odwagi i nadziei" - wskazał włoski biskup w przedświątecznym orędziu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka