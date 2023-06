Włochy: Bolonia pierwszym wielkim miastem z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę

Bolonia będzie pierwszym dużym włoskim miastem, w którym zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę - ogłosiły w sobotę władze, zapowiadając, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca. Celem, wyjaśniono, jest to, by nikt nie ginął w wypadkach drogowych.

Tym samym stolica regionu Emilia-Romania dołączy do włoskich miast Olbia i Ascoli oraz europejskich metropolii: Brukseli, Walencji, Oslo, Grenoble i Helsinek.

Wkrótce w Bolonii rozpocznie się pierwsza faza, w której do końca roku nie będą wymierzane mandaty za przekroczenie nowego limitu prędkości. Obowiązuje on już w ścisłym centrum, a teraz zostanie rozszerzony na całe miasto.

"Celem jest zero zabitych na ulicach. Chcemy wystosować mocny sygnał do całego kraju" - powiedział burmistrz Matteo Lepore.

Powstanie, dodał, "inny model życia w mieście".

Zdaniem burmistrza takie przepisy powinny obowiązywać we wszystkich włoskich miastach.