Włochy: Boom rezerwacji stolików na świąteczne obiady w lokalach w Rzymie

Na niecały miesiąc przed Bożym Narodzeniem w wielu rzymskich restauracjach rezerwowane są miejsca na świąteczny obiad 25 grudnia. Jeśli pogoda na to pozwoli, stoliki zostaną ustawione też na zewnątrz, o co proszą klienci.

W czasach pandemii i obostrzeń uniemożliwiających wielkie rodzinne spotkania i wyjazdy na ferie, szczególnie atrakcyjny wydaje się rzymianom świąteczny obiad w restauracji. Świadczy o tym to, że w licznych lokalach już teraz cały czas dzwonią telefony z pytaniami o wolne miejsca podczas świąt Bożego Narodzenia.

Teoretycznie wszystkie rezerwacje pozostają na razie otwarte w oczekiwaniu na nowy dekret rządu, w którym mają zostać ogłoszone decyzje dotyczące obchodów Świąt i zasad pracy gastronomii.

Wiele osób, które dzwonią z zamiarem zarezerwowania stolika pyta też o możliwość ustawienia go na zewnątrz, by tam czuć się bezpieczniej. Restauratorzy przygotowują się i na takie rozwiązanie w nadziei, że dopisze pogoda, jak niemal zawsze w Święta.

"Popyt na miejsca w ogródkach jest w tym roku wyjątkowo duży"- przyznał właściciel restauracji położonej niedaleko Campo de Fiori.

Dominować będą małe stoliki, bo rezerwacji dokonują przede wszystkim kilkuosobowe rodziny, zgodnie z tendencją wynikającą z pandemii.

Na razie otwarte są zapisy na obiady, bo obecnie lokale gastronomiczne mogą być otwarte tylko do 18.00. Nie wiadomo, czy rząd wydłuży ich pracę w czasie Świąt , czy też zachowa to obostrzenie.

W lokalach w Wiecznym Mieście można usłyszeć, że jeśli restauracje będą mogły być otwarte tylko w porze obiadu, to być może będzie on wydawany w dwóch turach.

Branża gastronomiczna nie traci nadziei, że świąteczna liberalizacja umożliwi też zapraszanie na kolację.

Inne nowe zjawisko czasów kryzysu to boom już składanych zamówień na dostawę świątecznych dań do domów. Wyspecjalizowało się w tym wiele lokali, które po godzinie 18.00 mogą sprzedawać posiłki na wynos lub dostarczać je do domów klientów.

"Czasy są niepewne, ale ludzie cały czas dzwonią i pytają, czy pracujemy w Święta" - powiedział restaurator z dzielnicy Testaccio, cytowany przez stołeczną prasę. Podobnym zainteresowaniem cieszą się lokale na Zatybrzu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka