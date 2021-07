Włochy: Boom zapisów na szczepienia w regionie Lacjum

W stołecznym włoskim regionie Lacjum notuje się boom zapisów na szczepienia przeciwko Covid-19 - poinformował w poniedziałek szef lokalnych władz Nicola Zingaretti. W ciągu ostatnich pięciu dni zapisało się 150 tysięcy mieszkańców Rzymu i okolic.

Znaczny wzrost liczby zgłoszeń na szczepienia zarówno w Lacjum, jak i w całych Włoszech interpretuje się jako efekt działań rządu Mario Draghiego, który wprowadził - począwszy od 6 sierpnia - wymóg przepustki Covid-19 przy wejściu do wielu miejsc, w tym do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, kin, teatrów, siłowni, basenów, na imprezy sportowe i targowe oraz zjazdy.

W Lacjum w pierwszych dniach sierpnia 70 procent dorosłej ludności będzie w pełni zaszczepione - poinformował gubernator regionu.

Zingaretti dodał: "Nie zatrzymujmy się już w drodze po to, by odzyskać wolność dla wszystkich. Musimy wygrać my, a nie Covid".

W kraju szczepienia zakończyło 30,2 mln osób, czyli ponad 56 procent populacji.

Dane Ministerstwa Zdrowia Włoch z ostatniej doby to 22 kolejne zgony i 3117 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzonych w 88 tysiącach testów. Wskaźnik pozytywnych wyników wzrósł znacznie do 3,5 procent.

O 124 wzrosła też liczba osób hospitalizowanych z powodu Covid-19.

Łączny bilans zgonów notowany od lutego 2020 roku zbliża się do 128 tysięcy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka