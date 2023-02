Włochy: brak zaproszenia na szczyt w Paryżu z prezydentem Zełenskim to gafa dyplomatyczna

"Gafą dyplomatyczną" i "błędem" nazwał szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani brak zaproszenia dla premier Giorgii Meloni na szczyt w Paryżu z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W Pałacu Elizejskim spotkali się z nim prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

W piątkowym wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" Tajani powiedział, odnosząc się do organizacji paryskiego szczytu: "To był błąd, gafa, która nie zmierza w kierunku umocnienia działań Europy na rzecz wolności Ukrainy".

To - dodał nawiązując do decyzji Francji - gafa dyplomatyczna ze strony rządu wielkiej zaprzyjaźnionej demokracji. Minister spraw zagranicznych zauważył, że doszło do tego kilka dni po tym, gdy obchodzono wejście w życie włosko-francuskiego traktatu o zacieśnieniu współpracy.

Komentując spotkanie Emmanuela Macrona i Olafa Scholza z Wołodymyrem Zełenskim, minister Tajani stwierdził: "Oczekiwałbym obecności Włoch przy tym stole. My wywiązaliśmy się z naszych obowiązków. Natychmiast poparliśmy Ukrainę. Wysłaliśmy pomoc w wysokości ponad miliarda euro".

Szef MSZ zapewnił zarazem, że "nie ma żadnych problemów" w relacjach z Ukrainą. Przypomniał, że w czwartek w Brukseli premier Meloni spotkała się z prezydentem Zełenskim.

"Będziemy dalej wspierać walkę o wolność tego kraju" - oświadczył wicepremier Tajani.

Zapytany o to, czy Włochy są izolowane, odparł: "Tak bym nie powiedział. Włochy mają pierwszoplanową rolę i nad tym dalej pracujemy".

Zwrócił uwagę na poparcie ze strony USA i wzmocnienie współpracy z Wielką Brytanią, a także pełną zgodność w relacjach z NATO.