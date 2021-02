Włochy: Branża turystyczna: otwarcie stoków nie uratuje już sezonu zimowego

Otwarcie stoków narciarskich w połowie lutego we Włoszech nie uratuje tego sezonu - alarmują władze górskich miejscowości w Piemoncie. Tak zareagowały na zapowiedź otwarcia całej infrastruktury dla narciarzy 15 lutego w regionach, gdzie restrykcje przeciwepidemiczne są łagodne.

"Jakie otwarcie, ten sezon jest stracony" - to cytowane przez media głosy przedstawicieli branży turystycznej z Dolin Olimpijskich koło Turynu, czyli ośrodków sportów zimowych, w których odbyły się w 2006 roku XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Prezes miejscowej federacji właścicieli hoteli Fabio Borio powiedział, że zanotowali oni spadek wpływów o 90 procent. Podkreślił, że sektor potrzebuje pilnych rekompensat, proporcjonalnie do poniesionych strat.

"Ale przede wszystkim konieczne jest to, by mieć pewność co do strategii wznawiania działalności" - dodał.

To będzie we Włoszech, jak się przypomina, drugi z rzędu zimowy sezon strat po poprzednim, gwałtownie przerwanym przed rokiem na początku pandemii Covid-19.

"Sezon turystyczny jest już kompletnie zmarnowany, także po otwarciu, bo luty i marzec to tradycyjnie miesiące na zimowe wakacje cudzoziemców, którzy w tym roku nie przyjadą" - wyjaśnił przedstawiciel hotelarzy z miejscowości Bardonecchia Giorgio Montabone.