Włochy: Brawurowe wystąpienie premiera Draghiego podczas kolacji z prasą zagraniczną

To był prawdziwy "show" – tak korespondenci zagranicznych mediów we Włoszech podsumowali wystąpienie włoskiego premiera Mario Draghiego podczas kolacji, zorganizowanej we wtorek przez ich stowarzyszenie w Rzymie. Szef rządu, zazwyczaj pełen rezerwy i ograniczający kontakty z mediami do konferencji prasowych, rozbawił dziennikarzy i dał popis ironii.

To było pierwsze takie spotkanie Draghiego ze stowarzyszeniem prasy zagranicznej. W swym przemówieniu nazwał je "światową premierą" i podkreślił, że inspiracją są podobne spotkania w USA.

"Zaczęliście dobrze, od byłego bankiera banku centralnego" - stwierdził 74-letni były prezes Europejskiego Banku Centralnego we wprowadzeniu do anegdoty, którą następnie opowiedział o mężczyźnie, czekającym na przeszczep serca.

"Mówią mu: +mamy tu dwa serca; jedno 25-latka w doskonałej formie fizycznej i 86-letniego bankiera z banku centralnego; które pan wybiera+? On odpowiada: +drugie, bankiera+. +Ale czemu?+- pytają go. +Bo nigdy nie było używane+" - opowiadał Draghi wśród śmiechów i braw.

Przedstawił się mówiąc, że we wtorkowy wieczór jest "dziadkiem do usług prasy zagranicznej".

Mario Draghi, przywołując powołanie swego rządu w lutym zeszłego roku zauważył, że w pierwszych miesiącach jego pracy było wiele komentarzy w mediach o tym, że jego powstanie zbiegło się w czasie z "magicznym momentem" dla Włoch. Wymienił serię sukcesów: triumf zespołu Maneskin na Eurowizji, zwycięstwo na piłkarskich mistrzostwach Europy, tenisista Matteo Berrettini jako pierwszy Włoch zagrał w finale Wimbledonu, medale na letnich igrzyskach olimpijskich, nagroda Nobla z fizyki dla Giorgio Parisiego.

Premier ironizował: "Od tamtego momentu wszystko naprawdę poszło świetnie: Włochy nie zakwalifikowały się na mundial, zajęliśmy szóste miejsce na Eurowizji, Berrettini nie wziął udziału w turnieju na Wimbledonie, bo złapał Covid, a ja żyję w przerażeniu, że Szwedzka Akademia zmieni zdanie i zadzwoni do Parisiego mówiąc, że się pomylili".

Draghi żartował również, mówiąc zagranicznym wysłannikom: "Życzę wam, byście dalej tak pracowali; między cappuccino na słońcu a aperitifem na placu. Rozumiem, że praca korespondenta we Włoszech jest ciężka, ale ktoś musi ją wykonywać".

Zupełnie serio w swym wystąpieniu szef rządu zapewniał, że wśród wielu obecnych problemów i trudności na świecie, w tym wojny na Ukrainie "Włochy są silnym krajem". Mówił też o pracy rady ministrów i wydanych dekretach. Zwrócił uwagę, że uzależnienie Włoch od dostaw rosyjskiego gazu spadło z 45 do 25 procent. Przypomniał o "wielkoduszności" Włochów, którzy przyjęli ukraińskich uchodźców w swoich domach, przy - jak dodał - wsparciu rządu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka