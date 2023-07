Włochy: Burmistrz Monfalcone wypowiada wojnę islamskim burkom na plażach i kąpielom w ubraniach

Anna Maria Cisint, burmistrz Monfalcone, miasta w okolicy Gorycji, zapowiedziała wprowadzenie zakazu plażowania i kąpieli w burkach, muzułmańskim stroju kobiecym zasłaniającym całe ciało. Ucoii (Unia Społeczności i Organizacji Islamskich we Włoszech) podejmie batalię prawną przeciw zakazowi – podają w piątek włoskie media, m. in. portal „donnamoderna”.

Cisint napisała list otwarty do wszystkich mieszkańców gminy. Twierdzi w nim, że "nie można tolerować form islamizacji terytorium, które negatywnie wpływają na atrakcyjność plaży i mają reperkusje dla zarządzających usługami".

Burmistrz odnosi się w szczególności do plaży Marina Julia, "która w ostatnich latach stała się jedną z najpopularniejszych plaż w regionie dla miłośników turystyki rodzinnej i sportów wodnych". W liście cytowanym w czwartek przez portal "donnamoderna" burmistrz określa jako "niedopuszczalne" "zachowanie muzułmańskich cudzoziemców, którzy zwykle wchodzą do wody w ubraniach". Praktyka ta, zdaniem Cisint, "wprawia wielu plażowiczów w zakłopotanie".

"Ci, którzy pochodzą z innych środowisk niż nasze - podkreśla Cisint - mają obowiązek respektowania zasad i zwyczajów, które obowiązują w kontekście lokalnym i włoskim. Nie można zaakceptować form islamizacji naszego terytorium, które rozszerzają praktyki o wątpliwej wartości z punktu widzenia przyzwoitości i higieny, które niszczą ustanowione zasady współżycia społecznego" - napisała burmistrz.

Anna Maria Cisint jest politykiem Ligi Północnej. W ub. roku została wybrana na drugą kadencję, otrzymując ponad 70 proc. głosów.W Monfalcone zamieszkuje już liczba imigrantów, głównie Bengalczyków pracujących w stoczni Fincantieri. Celem listu, wyjaśnia Cisint, jest zażegnanie rozdźwięków między "zdecydowaną większością mieszkańców Monfalcone a środowiskiem islamskim", aby nie tworzyć "miasta w mieście". Zapowiada ona, że administracja będzie rygorystycznie egzekwować przepisy gminne. Apeluje też do zarządu stoczni Fincantieri, aby zatrudniał różne grupy pracowników, a nie sprowadzał tylko imigrantów.

Ucoii (Związek Wspólnot Islamskich Włoch) zapowiedział walkę prawną w obronie burek na plaży. "Zadaję pytanie pani burmistrz - argumentuje prezes organizacji Yassine Lafram - czy gdyby grupa Finów, blondynów o niebieskich oczach, przybyła w skafandrach do nurkowania i wykąpała się na plaży Monfalcone, to czy stanowiłoby to problem z przyzwoitością?".

W ostatnim czasie została odwołana impreza tylko dla muzułmanek na basenie w Limbiate koło Mediolanu. "Bahja Pool Party" zaplanowane na 8 lipca zostało odwołane po interwencji eurodeputowanej Ligi Północnej Isabelli Tovaglieri, która jest członkiem brukselskiej komisji ds. praw kobiet i równości płci. Podczas imprezy miały być odbierane telefony wszystkim pracownikom basenu i wyłączone kamery monitorujące bezpieczeństwo obiektu. Kobiety miały wchodzić do basenu w burkach.

Z Pescary Miłosz Marczuk