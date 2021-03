Włochy: Burmistrzowie organizują szczepienia w miasteczkach i walczą z czasem

We Włoszech burmistrzowie często angażują się w organizację szczepień w swoich miejscowościach i uruchamiają system pomocy. Wożą seniorów do punktów szczepień albo organizują wizyty medyków w ich domach. Niekiedy jest to walka z czasem.

6 godzin - tyle na odebranie szczepionek Moderna i ich podanie miał Emanuele Cappelletti, burmistrz miasteczka Capiago Intimiano koło Como. Zgodnie z zaleceniem tego preparatu należy użyć w takim właśnie czasie po rozmrożeniu. Zadanie było o tyle trudne, że w ciągu tych kilku godzin trzeba było odwiedzić domy 30 osób.

Kiedy od lekarza burmistrz dowiedział się, że oddział służby zdrowia przeznaczył partię dawek dla schorowanych mieszkańców jego miejscowości, którzy nie mogą wyjść z domu, nie wahał się ani chwili i błyskawicznie uruchomił machinę organizacyjną szczepień, by wykonać je najszybciej i zaplanować po kolei wizyty.

Jak podał dziennik "La Repubblica", burmistrz sam pojechał wczesnym rankiem do szpitala w Como i odebrał stamtąd torbę - lodówkę z 30 dawkami szczepionki, którą przewiózł własnym samochodem.

"Postanowiłem pojechać osobiście, bo w sytuacji kryzysowej i przy oblężeniu placówek służby zdrowia w Lombardii nie chciałem narażać się na żadne nieprzewidziane okoliczności czy problemy" - wyjaśnił Cappelletti.

Wcześniej poprosił o pomoc trzech dodatkowych pielęgniarzy z innych miejscowości, których przywiózł samochodem jego zastępca. Mała społeczność uruchomiła grupę zadaniową przy wsparciu lokalnej Obrony Cywilnej, dzięki czemu w ciągu pięciu godzin udało się zaszczepić 30 osób w ich domach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka