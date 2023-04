Włochy: Była dyrektorka szkoły z Florydy odwiedziła Florencję, by zobaczyć rzeźbę Dawida; straciła pracę za pokazanie jej zdjęcia

Nauczycielka i dyrektorka szkoły z Florydy, zmuszona do odejścia z pracy, ponieważ pokazała uczniom szóstej klasy zdjęcie rzeźby Dawida dłuta Michała Anioła, odwiedziła Florencję i spotkała się w sobotę z burmistrzem miasta Dario Nardellą. We florenckim Palazzo Vecchio rozmawiali o sztuce i o tym, jak ważna jest ona dla rozwoju całej kultury - przekazały władze miasta.

Hope Carrasquilla pokazała uczniom na lekcji o sztuce Renesansu wizerunek Dawida, jednego z najbardziej znanych posągów w historii. Następnie otrzymała ultimatum: miała zrezygnować lub zostać zwolniona. Kobieta postanowiła sama odejść. Oficjalnie nie sprecyzowano powodów, lecz wiąże się to ze skargami dotyczącymi jej lekcji.

Rodzice skarżyli się na treść lekcji, a jeden z nich rzekomo nazwał wizerunek Dawida Michała Anioła "pornograficznym". Sprawa wywołała we Włoszech poruszenie, rozgorzała debata o sztuce i pornografii - pisze agencja dpa.

Na wiadomość o tym, co spotkało Carrasquillę, burmistrz Nardellla zaprosił ją do Florencji, by wręczyć Amerykance nagrodę władz miasta.

Po sobotnim spotkaniu w stolicy włoskiego renesansu burmistrz powiedział: "Myślę, że to gest, który służy pokazaniu całemu światu, czym jest piękno Florencji, co symbolizuje Dawid Michała Anioła i że nagość w sztuce nigdy nie może być uznana za wulgarność czy pornografię".

W piątek była dyrektorka odwiedziła słynną florencką Galleria dell'Accademia, gdzie stoi monumentalny posąg Michała Anioła. "Jestem pod wielkim wrażeniem rzeźby Dawida. Nie wiedziałem, że cała galeria została zbudowana dla niej. To wspaniałe i jestem naprawdę szczęśliwa, że mogę tu być" - powiedziała Carrasquilla po wizycie w muzeum.

Muzeum we Florencji jest jednym z najliczniej odwiedzanych muzeów we Włoszech, przede wszystkim ze względu na słynnego Dawida. Marmurowy posąg powstał w latach 1501-1504 i jest eksponatem w muzeum od 1873 roku. Rzeźba Michała Anioła przedstawia biblijnego Dawida w momencie, gdy ma za pomocą procy podjąć walkę z olbrzymem Goliatem.