Włochy: Były premier Renzi tłumaczy się ze współpracy z saudyjskim następcą tronu

Były premier Włoch Matteo Renzi uznał za "instrumentalne ataki" krytykę ze strony wielu polityków pod jego adresem za jego współpracę z następcą tronu Arabii Saudyjskiej Mohammadem ibn Salmanem, który według wywiadu USA zlecił zabicie dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.

Po tym, gdy opublikowany został raport amerykańskiego wywiadu, politycy włoskiej centrolewicowej Partii Demokratycznej, Ruchu Pięciu Gwiazd oraz innych ugrupowań zażądali od Renziego wyjaśnień dotyczących okoliczności jego styczniowej podróży do Arabii Saudyjskiej.

W jej trakcie były szef rządu wziął udział w wydarzeniu "Neorenesans Rijadu" i przeprowadził wywiad z księciem ibn Salmanem, za który miał według mediów otrzymać 80 tysięcy dolarów. Podczas rozmowy Renzi wychwalał saudyjską monarchię i następcę tronu, a kraj ten nazwał "kolebką nowego Odrodzenia".

W oświadczeniu opublikowanym w sobotę po licznych apelach o przerwanie milczenia, lider małej partii koalicyjnej Italia Viva zarzucił innym ugrupowaniom, że "instrumentalnie wykorzystują tragedię", jaką było zabicie saudyjskiego dziennikarza.

Były premier dodał, że już trzy lata temu potępił tę zbrodnię.

"Obrona wolności dziennikarzy jest obowiązkiem wszędzie, od Arabii Saudyjskiej do Iranu, od Rosji do Turcji, od Wenezueli do Kuby i Chin"- napisał Renzi w oświadczeniu. Wyraził przekonanie, że Arabia Saudyjska stoi przed szansą "rozszerzenia praw".

"Arabia Saudyjska jest bastionem przeciwko islamskiemu ekstremizmowi i jednym z głównych sojuszników Zachodu od dziesięcioleci. Także w chwili obecnej, naznaczonej przez ostrą polemikę wokół sprawy Chaszodżdżiego, prezydent Biden powtórzył, że konieczna jest ta przyjaźń w rozmowie telefonicznej z królem Salmanem" - dodał Renzi.

"Ale Joe Biden słusznie poprosił, by zrobić więcej; zwłaszcza w kwestii poszanowania dziennikarzy" - zaznaczył Matteo Renzi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka