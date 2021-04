Włochy: Były wicepremier Salvini stanie przed sądem za przetrzymywanie migrantów

Lider prawicowej Ligi Matteo Salvini będzie miał proces za przetrzymywanie migrantów na statku organizacji pozarządowej, którym nie pozwalał zejść na ląd dwa lata temu, gdy był wicepremierem i szefem MSW Włoch. Decyzję podjął w sobotę sędzia na wstępnej rozprawie w Palermo.

Sędzia z miasta na Sycylii Lorenzo Jannelli postanowił postawić senatora Salviniego przed sądem.

Sprawa dotyczy wydarzeń z sierpnia 2019 roku, gdy polityk był wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Giuseppe Contego. Nie zgodził się na to, by hiszpański statek NGO Open Arms zawinął do portu na Lampedusie i by 147 uratowanych na morzu migrantów zeszło na ląd.

Przez wiele dni jednostka stała u wejścia do portu na wyspie, czekając na zgodę na wpłynięcie.

Salvini w kilku takich sprawach, które ma obecnie, powtarza, że zamykając porty dla statków z migrantami bronił granic Włoch i działał w interesie kraju.

"Obrona ojczyzny jest świętym obowiązkiem obywatela"- powiedział Salvini, komentując decyzję sądu.