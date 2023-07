Włochy cały czas blokują zmianę traktatu o Europejskim Mechanizmie Stabilności; nie chcą skończyć jak Grecja

W środę włoska Izba Deputowanych odroczyła ratyfikację porozumienia w sprawie zmiany traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności (ESM). Włochy jako jedyne spośród państw strefy euro nie ratyfikowały ESM. 195 głosów było za przełożeniem debaty o ratyfikacji, 117 przeciw. O odroczenie wnioskował rząd Giorgii Meloni. Komentatorzy i politycy argumentują, że to stanowisko jest dyktowane troską o włoską gospodarkę i przywołują przykład Grecji, którą pożyczki z ESM doprowadziły do trwałej recesji.

Minister gospodarki i finansów Giancarlo Giorgetti powiedział w środę na zgromadzeniu Stowarzyszenia Włoskich Banków (ABI) w Rzymie, że przełożenie dyskusji o ratyfikacji na listopad "to obrona interesów Włoch".

Wszystkie państwa strefy euro miały ratyfikować nowy traktat o ESM do 30 czerwca. Bez ratyfikacji przez wszystkich członków euro nowe zapisy nie wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Rząd Giorgii Meloni przedstawił w parlamencie wniosek, aby nie kontynuować rozpatrywania ustawy ratyfikacyjnej ESM przez okres czterech miesięcy.

"Korzystanie z funduszy ESM wiąże się z ryzykiem międzynarodowego napiętnowania kraju i utratą rzeczywistej kontroli władzy" - napisano w dokumencie. Odłożenie ratyfikacji zdaniem rządu jest celowe "biorąc pod uwagę, że wciąż czekamy na to, jakie mogą być nowe zasady Paktu stabilności i wzrostu, jak będzie wyglądać dokończenie budowy unii bankowej i finansowe mechanizmy ochronne".

Włochy obawiają się utraty kontroli nad własna gospodarką. Komentatorzy i politycy w tym kontekście przywołują przykład Grecji, gdzie decyzje tzw. Trojki (Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy), która nadzorowała pożyczki z ESM doprowadziły do trwałej recesji, bezrobocia i wyprzedaży majątku narodowego. Prawo głosu Włoch w ramach traktatu o ESM wynosi 12,5 proc., czyli mniej niż 15 proc. niezbędnych do weta. Francja ma 16,6 proc. głosów, a Niemcy 21,6 proc.

Z prawnego punktu widzenia ESM jest spółką publiczną utworzoną zgodnie z prawem luksemburskim, członkami są państwa członkowskie. Co do zasady ESM powinien dążyć do pełnego pokrycia swoich kosztów finansowania, operacyjnych, a dodatkowo obciążać beneficjenta odpowiednią marżą.

Analityk finansowy Fabrizio Jorio Fili zwrócił uwagę we wtorkowym wydaniu "La Nuova Bussola Quotidiana", że ESM jest instytucjonalnie powiązany z Paktem stabilności i wzrostu i jest operacyjnym narzędziem modelowania gospodarek poszczególnych państw w kierunku pożądanym przez instytucje unijne.

Fili przypomina wystąpienie prezes Banku Włoch Ignazio Visco na posiedzeniu połączonych komisji budżetu i skarbu Izby Deputowanych w grudniu 2019 r., który wyjaśniał mechanizm działania ESM: "Wsparcie oferowane jest pod rygorystycznymi warunkami i analizą zdolności obsługi długu publicznego przeprowadzoną zgodnie z zasadami obowiązującego traktatu przez Komisję Europejską w porozumieniu z Europejskim Bankiem Centralnym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Warunkowość pomocy różni się w zależności od charakteru zastosowanego instrumentu, jest mniej rygorystyczna w przypadku linii kredytowych, przeznaczonych dla krajów o zasadniczo dobrej sytuacji gospodarczej i finansowej".

Francesco Anfossi wyjaśnia ten mechanizm na łamach tygodnika "Famiglia cristiana": "Każda wypłata z ESM obwarowana jest wymogiem reform gospodarczych i fiskalnych ze strony krajów wnioskujących: nazywa się to +gotówką za reformę+".

Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu, polityka gospodarcza kraju zostaje objęta programem dostosowań makroekonomicznych pod nadzorem tak zwanej Trojki. Nadzór ten jest mniej rygorystyczny w przypadku prostszych linii kredytowych przeznaczonych dla krajów o dobrej sytuacji gospodarczej i finansowej. W przypadku Włoch, gdzie dług publiczny sięga 159 proc. PKB każdy kredyt warunkowany byłby poważną ingerencją instytucji unijnych w politykę makroekonomiczną państwa. Każda linia kredytowa dla Włoch wiązałaby się z tzw. "wzmocnioną warunkowością".

"To niewspółmiernie wzmacnia uprawnienia organu, który chciałby monitorować i oceniać sytuację makroekonomiczną i finansową państw członkowskich, w tym także zdolność obsługi długu publicznego, nawet wtedy, uwaga!, gdy dany kraj nie wnioskuje o pożyczkę. Może to prowadzić do nieuzasadnionych alarmów na rynkach i błędnych analiz zdolności obsługi długu publicznego. To jest tak, jakby bank mnie osądzał, nawet jeśli nie proszę go o pieniądze To szaleństwo!" - napisał Fili.

Według wielu włoskich ekonomistów i polityków lepiej nie zaciągać kredytów w UE, a zadłużać się u własnych obywateli.

"Myślę, że nie ma potrzeby oddawania się w ręce zagranicznych funduszy i zagranicznych podmiotów również dlatego, że w ostatnich dniach 600 tysięcy Włochów zapisało się na bony skarbowe na ponad 18 miliardów euro: Wolę więc, aby włoska infrastruktura i włoskie szkoły były zbudowany z pieniędzy uzyskanych od Włochów, wtedy dług pozostaje włoski" - mówił 23 czerwca Matteo Salvini wicepremier, minister infrastruktury i transportu.

Z Pescary Miłosz Marczuk