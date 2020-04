Włochy: Caritas: o 114 proc. wzrosła liczba wniosków o pomoc

O 114 proc. wzrosła od początku pandemii liczba wniosków o pomoc kierowanych do Caritas we Włoszech - podała w piątek ta kościelna organizacja. W mediach podkreśla się, że to realny i alarmujący obraz konsekwencji kryzysu z powodu szerzenia się koronawirusa.

Wynik dotyczący wzrostu liczby zgłoszeń do diecezjalnych oddziałów Caritas podano na podstawie sondażu w 70 takich placówkach.

Porównano liczbę próśb o pomoc sprzed wybuchu epidemii we Włoszech z tymi kierowanymi obecnie w jej drugim miesiącu.

Według prognoz ekspertów, podanych w czwartek przez dziennik "La Repubblica" we Włoszech w rezultacie epidemii i utraty pracy w bankrutujących firmach ubóstwem zagrożonych jest 10 mln osób.