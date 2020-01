Włochy: Centrolewica prowadzi w wyborach w Emilii- Romanii , centroprawica w Kalabrii

Niedzielne wybory w dwóch regionach Włoch zakończyły się zwycięstwem współrządzącej krajem centrolewicy w Emilii-Romanii na północy i sukcesem centroprawicy w Kalabrii na południu. Kampanię wyborczą zdominował lider Ligi Matteo Salvini.

Według powyborczych projekcji przygotowanych dla telewizji RAI, po głosowaniu zakończonym o godzinie 23.00 w niedzielę, wybory przewodniczącego władz regionu Emilia- Romania wygrał dotychczas zajmujący to stanowisko Stefano Bonaccini z centrolewicowej Partii Demokratycznej uzyskując ponad 48 procent głosów. Lucia Borgonzoni z prawicowej Ligi otrzymała około 45- procentowe poparcie.

W Kalabrii w wyborach gubernatora regionu prowadzi Jole Santelli z Forza Italia, którą popierały także inne ugrupowania centroprawicy włącznie z Ligą. Zdobywając około 50 procent głosów wygrała ona z kandydatem centrolewicy Filippo Callipo (31 procent).

W obu regionach ogromną porażkę poniósł współtworzący rząd Włoch Ruch Pięciu Gwiazd, który jest pogrążony w kryzysie przywództwa i zmaga się z problemem opuszczania jego szeregów przez kolejnych parlamentarzystów.

W Kalabrii kandydat tej formacji na szefa władz regionalnych Francesco Aiello zdobył 7 procent głosów, a w Emilii- Romanii Simone Benini otrzymał 4-procentowe poparcie.

Politycy centroprawicy podkreślają, że rezultat ten świadczy o rozpadzie tego antysystemowego ugrupowania, co w ich ocenie oznacza poważny problem dla rządu Giuseppe Contego.

W kampanii wyborczej najaktywniejszy był przywódca opozycyjnej obecnie Ligi, były szef MSW i były wicepremier w pierwszym gabinecie Contego, Matteo Salvini. Podkreślał, że jego ugrupowanie idzie po władzę w obu regionach.

Na fali sprzeciwu wobec Ligi w Bolonii w Emilii-Romanii narodził się w listopadzie zeszłego roku spontaniczny ruch obywatelski nazwany potem "sardynkami". Zorganizował on wielotysięczne demonstracje w kilku miastach kraju pod hasłami nawołującymi do tego, by nie dopuścić do zwycięstwa Ligi w wyborach regionalnych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka