Włochy: Centroprawica idzie po zwycięstwo w wyborach, centrolewica straszy "zagrożeniem dla demokracji"

Włoska centroprawica prowadzi zdecydowanie w sondażach przed wyborami parlamentarnymi 25 września. Blok ugrupowań Bracia Włosi, Liga i Forza Italia ma prawie 20 punktów przewagi nad centrolewicą na czele z Partią Demokratyczną. Niemal pewni zwycięzcy zapowiadają zmiany, ale i dotrzymanie zobowiązań międzynarodowych Rzymu. Centrolewica koncentruje się na krytyce i ostrzeżeniach, że wygrana jej rywali to "zagrożenie dla demokracji i pozycji kraju".

Z każdym dniem coraz ostrzejszy staje się ton kampanii wyborczej, trwającej wyjątkowo krótko po upadku rządu Mario Draghiego pod koniec lipca. Jej główne tematy to wysokie ceny energii, inflacja, sankcje nałożone na Rosję po jej napaści na Ukrainę, pozycja Włoch w Unii Europejskiej.

Komentatorzy w mediach, a także politycy zwracają uwagę na zagrożenie, jakim jest próba wpłynięcia przez Rosję na wynik wyborów. Świadczą o tym ostrzeżenia płynące z Moskwy i wrogie wypowiedzi, między innymi Dmitrija Miedwiediewa, wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Jest to również kampania prowadzona w trudnych warunkach rekordowo upalnego lata. Po rozpisaniu przez prezydenta Sergio Mattarellę w lipcu przyspieszonych wyborów polityczni liderzy ruszyli między innymi w kierunku miejscowości wypoczynkowych, gdzie Włosi byli na wakacjach. To "kampania pod parasolem na plaży" - zgodnie powtarzała prasa. To w tym kraju sytuacja niecodzienna. Ostatnie wybory parlamentarne na jesieni odbyły się 103 lata temu.

Według sondażu Instytutu Swg najwięcej głosów, prawie 26 procent otrzymają prawicowi Bracia Włosi Giorgii Meloni. To jedyne duże ugrupowanie parlamentarne, które było w opozycji do rządu zgody narodowej, powołanego przez Mario Draghiego. Na drugim miejscu jest centrolewicowa Partia Demokratyczna, która może liczyć na ponad 21 procent głosów.

Niemal taki sam wynik, około 12 procent prognozuje się dla Ligi Matteo Salviniego i zmarginalizowanego ostatnio Ruchu Pięciu Gwiazd, oskarżanego o doprowadzenie do upadku rządu Draghiego.

Forza Italia, czyli formacja będąca sojusznikiem Meloni i Salviniego dostanie około 6 procent głosów. To zaś oznacza, że centroprawica wraz z mniejszymi koalicjantami zdobędzie łącznie około 46 procent, a centrolewica łącznie 28 proc.

Tej przewagi nie da się już odwrócić - podkreśla się we włoskich mediach. Pewną kandydatką na stanowisko premiera jest Giorgia Meloni. Byłaby to pierwsza kobieta stojąca na czele włoskiego rządu, co stanowi - jak zauważają analitycy - dodatkowy argument dla części elektoratu za oddaniem głosu na jej formację.

W wywiadzie dla Reutera Giorgia Meloni oświadczyła, że chce bronić narodowych interesów, zmienić stanowisko Rzymu wobec Komisji Europejskiej. "Ale to nie znaczy, że chcemy zniszczyć Unię, że chcemy z niej wyjść, że chcemy zrobić coś szalonego" - wyjaśniła.

Wyrazista, gromadząca tłumy na wiecach, zdecydowana Meloni, która o sobie mówi, że jest "żołnierzem", ma wyjątkowo mocnego rywala w wyścigu o fotel szefa rządu. Chce nim zostać również lider Ligi Matteo Salvini, który był już wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych w pierwszym rządzie Giuseppe Contego od 2018 do 2019 roku.

Oboje rywali dzieli kwestia unijnych sankcji na Rosję. Salvini coraz ostrzej wypowiada się przeciwko sankcjom twierdząc, że "nie działają" i przynoszą szkodę włoskim obywatelom i firmom.

"Nie jesteśmy prorosyjscy, ale prowłoscy" - tak przywódca Ligi odpowiedział na zarzuty sprzyjania władzom w Moskwie, stawiane przez lidera Partii Demokratycznej, byłego premiera Enrico Lettę.

"Czy Salvini broni Włoch czy Rosji?" - zapytał Letta. "Putin stara się wpłynąć na kampanię wyborczą. Musimy zareagować na to wszyscy zjednoczeni" - dodał. Szef centrolewicy zarzucił Salviniemu "brak odpowiedzialności" i "puszczanie oka do Putina" oraz posługiwanie się jego propagandą.

Przywódca Ligi domaga się zaś natychmiastowej reakcji Unii Europejskiej na kryzys energetyczny i groźbę coraz wyższych rachunków oraz zadośćuczynienia za straty finansowe ponoszone przez firmy i obywateli. "Prosimy o europejską tarczę"- wyjaśnia.

Podczas debaty na zjeździe katolickiego ruchu Komunia i Wyzwolenie w Rimini Salvini mówił: "Nadwyżka handlowa Rosji wynosi 70 miliardów dolarów. Po raz pierwszy w historii objęty sankcjami zarabia. Proszę o ocenę przydatności tego narzędzia. Jeśli działa dobrze, kontynuujmy je, ale jeśli jest odwrotnie, jest ryzyko, że potrwa to 10 lat. Narzędzie, które miało zniechęcić Putina do ataku, sprzyja jego gospodarce".

Takiemu stanowisku przeciwni są sojusznicy Ligi - zarówno Bracia Włosi, jak i Forza Italia.

Giorgia Meloni wyklucza możliwość rewizji stanowiska wobec sankcji. Jak stwierdziła, zagrożona może być przez to wiarygodność Włoch na arenie międzynarodowej. Oceniła, że "sankcje są w tej fazie najbardziej skutecznym narzędziem".

Antonio Tajani, wicelider Forza Italia oświadczył zaś stanowczo: "Sankcje wobec Rosji są nieuchronne i musimy je dalej stosować". "Nie można - dodał - wprowadzać jakiejkolwiek zmiany na poziomie europejskim i NATO".

Różnice stanowisk następująco podsumowała agencja Ansa: Giorgia Meloni pełni funkcję "dobrego policjanta" stawiając na poczucie odpowiedzialności; gwarantuje Europie, że jeśli stanie na czele rządu, zachowa dyscyplinę budżetową i dotrzyma międzynarodowych zobowiązań kraju. Z kolei, jak zauważa włoska agencja, Salvini szuka poparcia wśród wyborców najbardziej rozzłoszczonych i zaniepokojonych kryzysem: małych i średnich przedsiębiorców, płacących wysokie rachunki za gaz i prąd i oczekujących natychmiastowych odpowiedzi.

Jednocześnie w ocenie komentatorów sceny politycznej polemiki te nie rozsadzają sojszu, bo dyskusja odbywa się zgodnie z zasadą: "maszerować podzieleni, atakować zjednoczeni".

Lider Ligi neguje istnienie głębokich podziałów zapewniając: "Ja i Giorgia powiedzieliśmy to samo. Po to, by zatrzymać wojnę, zaaprobowaliśmy sankcje. Ale teraz, po siedmiu miesiącach wielu, nie tylko Salvini, także na przykład +Economist+ zastanawia się, czy sankcje działają".

Krytykowany po raz kolejny oświadczył zaś: "Kontynuujmy karanie tego, kto zaatakował, ale chroniąc naszych ludzi pracy".

Salvini i Meloni dzielą się również w gorącej kwestii migrantów, których napływ nasilił się ostatnio. Od początku roku z wybrzeży Afryki przybyło ponad 50 tysięcy migrantów.

Przywódczyni Braci Włochów jako rozwiązanie wskazuje "blokadę morską" Włoch. "Poważny kraj kontroluje swoje granice i ich broni" - argumentuje.

Salvini pomysłu blokady nie popiera i mówi o potrzebie zaostrzenia polityki migracyjnej i nowych dekretów dotyczących bezpieczeństwa przypominając czasy, gdy był szef MSW. Wtedy zamknął porty dla statków z migrantami i domagał się, aby przyjmowały ich także inne kraje Unii.

Lider PD Letta, walczący o głosy dla centrolewicy, zwłaszcza wśród licznych niezdecydowanych, stwierdził w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Pais", że wygrana prawicy z Giorgią Meloni na czele może Europę "zarazić nacjonalizmem i eurosceptycyzmem".

Stawkę w tych wyborach przedstawia krótko: "albo my, albo prawica". Jednak są opinie, że stosując taką strategię najbardziej atakuje wywodzący się z centrolewicy tzw. trzeci biegun, czyli blok stworzony przez byłego premiera Matteo Renziego i Carlo Calendę, z którym nie udało mu się porozumieć mimo wspólnego rodowodu. Sondaże dają temu blokowi, odcinającemu się od starcia między centrolewicą a centroprawicą 7 procent.

Z Rzymu Sylwia Wysocka