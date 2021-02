Włochy: Chorzy na raka wśród osób z pierwszeństwem w dostępie do szczepień przeciw Covid-19

Chorzy onkologicznie, osoby najbardziej narażone na zakażenie z powodu innych schorzeń i otyłe będą miały we Włoszech pierwszeństwo w dostępie do szczepień przeciw Covid-19 w obecnej fazie kampanii. To zmiany wprowadzone we wtorek do planu szczepień.

Tym samym osoby chore na raka, a także m.in. między innymi na cukrzycę, choroby nerek, wątroby oraz układu oddechowego i krążenia będą miały dostęp do szczepionki niezależnie od wieku. Na nowej liście są też osoby po przeszczepie organu i z zespołem Downa.

Osoby z tych kategorii, jak wynika z uzupełnionego narodowego planu szczepień, dołączą do trwającej obecnie drugiej fazy, w której preparat przeciwko Covid-19 otrzymują obywatele powyżej 80 lat.

We wtorek włoskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 422 następnych zgonach na Covid-19 i 10630 nowych zakażeniach koronawirusem.

Bilans zmarłych wzrósł do 92002.

W ciągu minionej doby wykonano 274 tys. testów na obecność koronawirusa.

Liczba potwierdzonych w kraju przypadków zakażeń przekroczyła 2,6 mln. Wyleczonych jest ponad 2,1 mln.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 413 tys. osób; liczba ta stale spada.

Media informują, że desygnowany na premiera Mario Draghi wśród planów rządu, nad powołaniem którego obecnie pracuje, wymienia przedłużenie roku szkolnego do końca czerwca, czyli o około trzy tygodnie. Jego zdaniem jest to konieczne, by nadrobić zaległości z powodu długiego zdalnego nauczania.

Z Rzymu Sylwia Wysocka