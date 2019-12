Włochy: Conte: sankcje wobec Rosji nie są celem samym w sobie, ale narzędziem

Premier Włoch Giuseppe Conte powtórzył w środę w parlamencie stanowisko władz w Rzymie, zgodnie z którym sankcje na Rosję nie są "celem", ale "narzędziem" w celu rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Conte mówił o tym przedstawiając informację przed szczytem UE.

W wystąpieniu w Izbie Deputowanych przed unijnym szczytem rozpoczynającym się w czwartek Conte oświadczył: "Wznowienie negocjacji między stronami jest według Włoch niezbędne. W celu doprowadzenia do pozytywnego wyniku takich rozmów, w perspektywie pełnej realizacji porozumień z Mińska zamierzamy kontynuować pracę razem z partnerami europejskimi".

"Korzystam przy tym z okazji, by potwierdzić, że Włochy zamierzają dalej głosić przekonanie, że sankcje nie są celem samym w sobie, lecz narzędziem mającym doprowadzić do rozwiązania kryzysu ukraińskiego" - dodał szef rządu odnosząc się do restrykcji wprowadzonych po aneksji Krymu przez Rosję i po wybuchu konfliktu zbrojnego w Donbasie na wschodzie Ukrainy w 2014 roku.

Przedstawiając stanowisko Rady Ministrów przed szczytem UE Conte negatywnie ocenił przedstawiony przez Finlandię projekt wieloletniego budżetu unijnego. Jak wyjaśnił, jego rząd nie aprobuje redukcji wydatków, a także tego, że plan na lata 2021-2027 "nie jest całościowo zrównoważony".

"Rząd zamierza dalej domagać się bardziej zrównoważonego podejścia prosząc o głęboką rewizję fińskiej propozycji" - mówił premier.

Zadeklarował też, że jego gabinet będzie dążył do "większej spójności między europejskimi liderami". "To nie jest czas na to, by rodzina europejska dzieliła się czy też dawała się podzielić" - oświadczył Conte.

Z Rzymu Sylwia Wysocka