Włochy: Coraz popularniejsze kursy bezpiecznej jazdy na hulajnodze

Kursy nauki bezpiecznej jazdy na elektrycznych hulajnogach zainaugurowano we Włoszech i są one coraz popularniejsze. Zostały zorganizowane w związku z serią groźnych wypadków z udziałem tego masowo używanego środka transportu w miastach. W wypadkach ucierpieli zarówno użytkownicy hulajnóg, jak i potrąceni przez nich piesi.

Statystyki budzą ogromny niepokój. W 2021 roku liczba wypadków na hulajnogach wzrosła we Włoszech czterokrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim; z 564 do 2100, a rannych z 518 do 1980. Zanotowano też 10 ofiar śmiertelnych; jedna z nich to pieszy.

Kursy są inicjatywą związku szkół nauki jazdy i firmy wynajmującej hulajnogi. Pierwsze szkolenie zorganizowano w Lombardii, gdzie jednoślady te są masowo dostępne. Tych miejskich na wynajem jest tam 6 tysięcy, a dodać do tego należy prywatne. Stolica Lombardii jest jedną z metropolii, w których niemal codziennie można przekonać się, jak niebezpiecznym środkiem lokomocji mogą stać się w przypadku brawurowej jazdy bez odpowiedniego przygotowania i poczucia odpowiedzialności.

Okazuje się, że często użytkownicy hulajnóg, którzy chcą mknąć ulicami, omijając korki, nie wiedzą, jak postąpić, kiedy na swojej drodze spotykają inne pojazdy, nie potrafią wykonać bezpiecznego manewru i nie znają podstawowych zasad ruchu drogowego. Tego właśnie można nauczyć się na kursie.

Kodeks drogowy zrównuje hulajnogi elektryczne z rowerami i stwierdza, że można nimi jeździć po ulicach miasta, gdzie obowiązuje nakaz ograniczenia prędkości maksymalnie do 50 kilometrów na godzinę, a także na ścieżkach dla pieszych i rowerowych. Trzeba mieć co najmniej 14 lat, a osoby niepełnoletnie muszą mieć kaski. Są one zalecane także dorosłym.

Nocą, czyli od 30 minut po zachodzie słońca i pół godziny przed jego wschodem, należy mieć na sobie odblaskową kamizelkę. Zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt i przedmiotów. Tymczasem na ulicach włoskich miast częstym widokiem są dwie osoby jadące takim jednośladem. Kara za to wynosi 200 euro.

Maksymalna prędkość to 20 km/h, która na chodniku lub drodze dla pieszych spada do 6 kilometrów.

W związku z poważnym zagrożeniem, za jakie w związku z wypadkami uznano hulajnogi na ulicach, od 2024 będą one musiały być wyposażone w kierunkowskazy i hamulce na dwóch kołach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

