Włochy: Coraz większe zainteresowanie turystyką szczepionkową do Rosji

Wyjazd turystyczny do Rosji połączony ze szczepieniem przeciwko Covid-19- to oferta biura podróży z Bolonii. We Włoszech zainteresowanie taką "turystyką szczepionkową" rośnie.

W ofercie małego biura podróży z regionu Emilia-Romania, specjalizującego się między innymi w organizacji wyjazdów do Rosji, jest trzytygodniowy pobyt; tyle czasu potrzeba, aby otrzymać dwie dawki szczepionki.

"Od końca zeszłego roku otrzymujemy dziesiątki pytań o możliwość zaszczepienia się w Rosji. Nigdy wcześniej nie zajmowaliśmy się turystyką medyczną, choć ten sektor jest mocny" - podkreślił dyrektor biura Pietro Di Febo w rozmowie z agencją informacyjną Adnkronos.

Wyjaśnił, że koszt wyjazdów proponowanych przez jego firmę jest "przystępny" ponieważ także w Rosji ceny hoteli znacznie spadły.

Za szczepionkową podróż trzeba zapłacić od około 2 tysięcy euro razem z przelotem od osoby.

"Ale jest też popyt na wyjazdy na południe Rosji. Oferujemy takie pakiety w cenie 8000-9000 euro od osoby"- wyjaśnił szef biura. Pierwszych turystów z Włoch wyśle w drugiej połowie kwietnia.

Jak stwierdził, takie wyjazdy będzie organizował przez trzy-cztery miesiące, a dla biura są one szansą na wznowienie działalności po roku przerwy z powodu pandemii. Di Febo przyznał, że wyzwaniem jest długość podróży i konieczność zapełnienia czasu między pierwszą i drugą dawką szczepionki, na przykład zwiedzaniem Moskwy i Sankt Petersburga.

"Sprawdziliśmy u prawników, czy możemy oferować takie pakiety naszym klientom i okazało się, że tak, ponieważ każdy może leczyć się, gdzie chce"- zaznaczył szef bolońskiej firmy.

Poinformował, że większość zgłoszeń otrzymuje z północy Włoch, zwłaszcza z Lombardii, a także z Sardynii i Kampanii.

