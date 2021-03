Włochy: "Corriere della Sera": utracona reputacja Lombardii

"Utracona reputacja Lombardii"- to tytuł komentarza zamieszczonego na łamach dziennika "Corriere della Sera" we wtorek. Podkreśla się w nim, że pandemia obaliła wizerunek włoskiego regionu, uważanego dotąd za symbol praktyczności, solidności i skuteczności.

Na łamach największej włoskiej gazety dokonano podsumowania porażek, błędów i zaniedbań, do jakich doszło w bogatym regionie- sile napędowej włoskiej gospodarki podczas pandemii.

Miniony weekend upłynął tam pod znakiem problemów ze szczepieniami, przede wszystkim w Cremonie, gdzie do wielkiego punktu medycznego nie zgłosiły się setki osób, bo zawiódł mechanizm wysyłania do nich sms-ów z terminem i godziną, o jakiej miały się stawić.

Poza tym wciąż nie zaszczepiono tam bardzo wielu seniorów.

"W obliczu tysięcy starszych ludzi- rozczarowanych i cierpiących w oczekiwaniu na szczepionkę trudno rozpoznać w Lombardii najbardziej dynamiczny region Włoch, motor aktywności, lokomotywę, która ma ciągnąć cały kraj"- zaznacza mediolański dziennik.

W komentarzu zwraca się uwagę na fiasko pracy specjalnej regionalnej spółki, której zadaniem jest zarządzanie kampanią szczepień. Jej całe dotychczasowe kierownictwo ma zostać usunięte przez gubernatora Lombardii Attilio Fontanę, a mechanizmem rezerwacji miejsc będzie zarządzać włoska poczta.

Wśród przyczyn szczepionkowego chaosu wymienia się brak kompetencji i koordynacji działań lokalnych władz, biurokrację, "anarchię", a także poważne zaniedbania, przede wszystkim to, że nie uszanowane zostało kryterium grup wiekowych w planowaniu.

Poza tym, zaznacza gazeta, lekarzom rodzinnym nie zapewniono warunków, by mogli szczepić swoich pacjentów, zaś "niektóre kategorie zawodowe zostały niesłusznie uprzywilejowane".

"Przez tygodnie, w reakcji na zwykłe prośby o informacje, władze najbogatszego regionu Włoch odgrywały scenę ze sztuki +Czekając na Godota+"- podkreśla "Corriere della Sera".

Ocenia, że "niemoc ta była już widziana w pierwszej fazie pandemii i tłumaczono ją wtedy agresją wirusa".

Dziennik zaznacza, że do jego redakcji napisały setki czytelników pytając: "Dlaczego Lombardia nie postępuje już jak Lombardia".

Na jego łamach wyraża się przekonanie, że z chaosu, jaki zapanował i w sytuacji pozostawienia 80-latków samym sobie konieczne będzie też rozliczenie miejscowych polityków.

"Ale najpierw- apeluje- prosimy o to, by wziąć się do pracy i zapewnić bezpieczeństwo starszym mieszkańcom Lombardii".

Według gazety oprócz przykładów "haniebnej nieskuteczności" są też podnoszące na duchu gesty solidarności. Informuje o inicjatywie burmistrza miejscowości San Bassano, W weekend Giuseppe Papa dowiedziawszy się o wolnych miejscach na szczepienia w Cremonie zadzwonił do wszystkich seniorów w miasteczku w wieku powyżej 80 lat i zawiózł ich do punktu medycznego autokarami.

Z Rzymu Sylwia Wysocka